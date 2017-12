Laufenburg Säugling getötet - Täter vermutlich Vater

Unmittelbar nach der Tat, gegen 11 Uhr am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages, klingelt in der Notruf-Leitstelle das Telefon: »Ich habe mein Kind umgebracht«, tönt es aus dem Hörer. Offenbar hat sich der Täter selbst angezeigt. Als Polizeibeamte vor Ort eintreffen, erleben sie eine Horrorszene: Allem Anschein nach hat der Mann versucht, sich mit einem Messer die Pulsadern am Arm aufzuschlitzen, während daneben der Körper seines drei Monate alten Kindes reglos liegt. Ein herbeigerufener Notarzt bestätigt wenig später nur noch den Tod des Säuglings.

Wie hat es nur so weit kommen können? Gegenüber der Polizei gibt der Mann an, er habe sich damit überfordert gefühlt, auf den kleinen Bub aufzupassen. Was genau er mit dem Säugling angestellt hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Laut Obduktion ist das Kind an den Folgen eines massiven Schädel-Hirn-Traumas gestorben. Solche Verletzungen können auftreten, wenn ein Baby stürzt oder geschüttelt wird. Mittlerweile schweigt der mutmaßliche Täter jedoch –­ bei der Polizei gilt er als selbstmordgefährdet. Wie aus informierten Kreisen zu hören ist, habe der 36-Jährige »unter Medikamenten« gestanden. Eine Blutprobe solle nun Aufschluss darüber geben, welche Substanzen er geschluckt hat und ob diese legal gewesen seien.