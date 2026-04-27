Laufen in Albstadt: Beim „Up the Hill“ purzeln die Rekorde

Der junge Verein Albside verzeichnete bei seinem vierten großen Albstädter Laufevent „Up the Hill“ mit 745 Teilnehmern einen weiteren Rekord.
Alles verlief problemlos und fast verletzungsfrei, wir wurden regelrecht mit Lob überschüttet für ganz tolle Strecken und sind ganz happy“, so das prägnante Fazit von Sven Schairer, dem Vorsitzenden vom Albstädter Sportverein Albside. Lediglich beim UTH 25 musste die DRK Bergwacht Zollernalb bei einer Sprunggelenkverletzung tätig werden, das DRK Pfeffingen hatte lediglich Kleinigkeiten zu versorgen. „Wir freuen uns nach diesem erneut großen Erfolg heute schon auf das nächste Jahr“, blickt der engagierte Funktionär voraus. Anfangs stand die Idee, einen Versuch mit einem Laufevent auf der wunderschönen Alb zu starten. Denn im näheren Umfeld gab es keine solchen Trailläufe, wie sie die Insider kannten. Daher wollte Albside den Versuch wagen und wurde, sportlich gesehen, gleich zum Sieger.