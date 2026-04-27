Laufen in Albstadt: Beim „Up the Hill“ purzeln die Rekorde

Alles verlief problemlos und fast verletzungsfrei, wir wurden regelrecht mit Lob überschüttet für ganz tolle Strecken und sind ganz happy“, so das prägnante Fazit von Sven Schairer, dem Vorsitzenden vom Albstädter Sportverein Albside. Lediglich beim UTH 25 musste die DRK Bergwacht Zollernalb bei einer Sprunggelenkverletzung tätig werden, das DRK Pfeffingen hatte lediglich Kleinigkeiten zu versorgen. „Wir freuen uns nach diesem erneut großen Erfolg heute schon auf das nächste Jahr“, blickt der engagierte Funktionär voraus. Anfangs stand die Idee, einen Versuch mit einem Laufevent auf der wunderschönen Alb zu starten. Denn im näheren Umfeld gab es keine solchen Trailläufe, wie sie die Insider kannten. Daher wollte Albside den Versuch wagen und wurde, sportlich gesehen, gleich zum Sieger.

Begonnen wurde mit einem fünf und zehn Kilometer „Up the Hill“ oder einfach „den Hügel hoch“. Der 2015 gegründete Verein hatte schnell Veranstalterluft geschnuppert und baute die Veranstaltung jährlich aus.

„Wir waren schnell ausgebucht“

Mit Erfolg. Gingen 2024 bei hervorragendem Wetter 119 Teilnehmer auf die 25,8 Kilometer lange Strecke, waren es im Vorjahr 250 überregionale Starter. Da alles reibungslos verlaufen war, erhöhte man heuer das Starter-Kontingent auf 350. „Wir waren schnell ausgebucht, was wir so vorab nicht erwartet hatten“, strahlte Sven Schairer, „und erhöhten auf 400 Teilnehmer.“

Was zur Folge hatte, dass das Feld nach dem Startschuss für den UTH 25 am Samstag um 10.30 Uhr nicht enden wollte. Der Höhepunkt der Veranstaltung war gespickt mit 1250 Höhenmetern. Die Strecke führte vom Start in Margrethausen hoch auf den Heersberg, über die Schalksburg hinunter ins Wannental, hinauf zum Böllat in Burgfelden, der Abstieg nach Zillhausen folgte, oben wartete wieder die Schalksburg, von dort ging es runter Richtung Laufen, über das Felsenmeer hoch auf den Heersberg, hinunter nach Lautlingen und über das Muliwegle wieder auf den Heersberg, bevor es mit dem fünften Abstieg zurück zum Ausgangspunkt in Margrethausen ging. Dort kamen Sascha Chwalek (Stadtwerke Tübingen) nach 2:11:39 Stunden und Sophia Reuß (LG Laufarena Allgäu) nach 2:18:38 Stunden als Erste ins Ziel. Neue Streckenrekorde gab es beim 25er weiblich gleich um 24 Minuten.

Alle Teilnehmer mussten die vorgeschriebene Pflichtausrüstung haben. Dazu gehörten ein Erste-Hilfe-Set, eine Rettungsdecke, ausreichend Flüssigkeit und dafür der eigene Trinkbecher, um so wenig Müll wie möglich zu hinterlassen. Die Streckenführung hatten die Teilnehmer, die überwiegend autonom unterwegs sind, ebenso dabei – überwiegend auf der Uhr oder dem Handy.

Der Nachwuchs war je nach Alter über Laufstrecken von 500, 1000 und 1500 Meter gefordert. Foto: Horst Schweizer

Doch was reizt die Läufer, den UTH 25 anzugehen? Stefan Maag aus Ebingen, selbst Albside-Mitglied, wollte dabei sein, um auch die Natur zu genießen. „Hier sind Läuferinnen und Läufer aus allen Ecken miteinander unterwegs, man unterhält sich, will etwas erreichen, es ist die gemeinsame Leidenschaft“, meinte der 61-Jährige. Heike Schalk stammt zwar aus der Gegend, wohnt aber in der Schweiz. Zusammen mit Ehemann Florian ist sie angereist, „um das wunderschöne Flair der Schwäbischen Alb zu genießen“.

Herrliches Frühlingswetter belohnt die Sportler

Erneut hatte der Veranstalter herrliches Frühlingswetter um 20 Grad bestellt, was das i-Tüpfelchen der gesamten Veranstaltung war, die erstmals zwei Tage dauerte. Bereits am Freitagabend wurden die Läufe UTH10 über 10,8 Kilometer mit 330 Höhenmetern über Pfeffingen nach Burgfelden und UTH5 mit 4,7 Kilometer durchs Käsental gestartet. Anschließend war Siegerehrung.

Eine halbe Stunde nach dem Start des UTH 25 am Samstag folgten drei Kinderläufe über 500, 1000 und 1500 Meter im Ortskern von Margrethausen mit insgesamt über 90 jungen Teilnehmern. Vor dem Start hieß es bei Musik wie dem Fliegerlied „So ein schöner Tag“ oder „The Final Countdown“, sich mit Gymnastik mit Isabell und Sabine richtig aufzuwärmen – ein tolles Bild auf dem ehemaligen Schulhof. Albside hat derzeit 112 Mitglieder, an beiden Tagen waren über 80 Helfer im Einsatz, um dem „Up the Hill“ erneut zum großen Erfolg zu verhelfen.