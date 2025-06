An diesem Sonntag, 29. Juni, gibt es eine Neuauflage des beliebten Laufs. Im Mittelpunkt steht die Förderung der Fitness, das frühmorgendliche Erlebnis eines Sonntagmorgens und die Gemeinschaft.

Zeiten und Rekorde spielen für einmal keine Rolle, wenn jeweils über zehn Kilometer ab 8.30 Uhr das Walking und ab 9.30 Uhr der Lauf starten. Der Lauf startet am Göpelhaus und endet an derselben Stelle mit einem reichhaltigen Sportlerfrühstück, das in der Startgebühr von zwölf Euro inbegriffen ist.

Lesen Sie auch

„Wir haben den Lauf und das Walken bewusst auf zehn Kilometer festgesetzt, damit im Anschluss ausreichend Zeit für das Gespräch und den geselligen Austausch bleiben“, bemerkt der SVM-Vorsitzende Andreas Kohler, der sich wie die anderen Mitglieder auf den Bau der neuen Turnhalle in Erweiterung an die besehende alte Schule freut.

Mit dem Neubau erhält der 1921 gegründete Sportverein die Möglichkeit, sein dicht gedrängtes Programm in der bestehenden Turnhalle im Erdgeschoss der alten Schule zu entspannen. Zudem eröffnet sich mit dem Neubau die Gelegenheit, neue Angebote ins Programm aufzunehmen.

Was der SVM bietet

Derzeit bietet der SV Mühlhausen in der Turnhalle Step Aerobic, Damen- und Herrengymnastik, Kinderturnen, Yoga und Tischtennis in diversen Gruppen- und Übungsstunden an. Ganzjährig bietet der Sportverein zudem die Möglichkeit, die Fitness in der Gemeinschaft beim Laufen, Nordic Walking oder Radfahren zu stärken.

Einer der Höhepunkt jedes Vereinsjahres ist zudem die Verleihung der Sportabzeichen des deutschen olympischen Sportbunds, die von den drei geprüften Sportvereinsmitgliedern Björn Zibal, Thomas Markuleski oder Daniel Wannack abgenommen wird. Das Training und die Vorbereitungen auf das Sportabzeichen findet hinsichtlich den Leichtathletikdisziplinen in der Regel auf dem Sportgelände am Deutenberg in Schwenningen statt. Zudem bietet der Sportverein an, das Sportabzeichen in den Disziplinen Schwimmen und Radfahren zu absolvieren.

Anmeldungen zum Sportabzeichen und Anmeldungen zum Lauf Rund um Mühlhauen sind unter www.sv1921muehlhausen.de möglich.