1 Der Fanclub war mit Katharina Jaiser sehr zufrieden. Foto: Jaiser

Beim Leichtathletik-Meeting in Pliezhausen war nicht nur die deutsche Elite am Start, auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente gaben sich ein Stelldichein.









So nahmen nicht nur Konstanze Klosterhalfen, Gesa Felicitas Krause und Olympiasiegerin Malaika Mihambo die Herausforderung an, auch die jetzt wieder für den VfL Sindelfingen startende Gechingerin Katharina Jaiser, bekannt als die Lauf-Ommmma ihrer Trainingsgruppe, nutzte die Gelegenheit, um mit einem schnellen Rennen in die Saison zu starten.