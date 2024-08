Auch 2024 geht es in Isingen bei „Lauf mit“ am 7. September wieder über Wiesen, Schotter und Asphalt, durch Wälder, Sumpfgebiete und vieles mehr.

Der 9. Isinger Crosslauf und die Kidsläufe gehen an den Start. Die Strecke führt beim Crosslauf unverändert wieder querfeldein durch Wald und Wiesen und über Stock und Stein.

Dieses Jahr haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, zwischen zwei Distanzen zu wählen: Entweder sie entscheiden sich für den anspruchsvollen „Crosslauf-Strong“ mit 8,1 Kilometern Länge und etwa 300 Höhenmetern, oder sie wählen die kürzere Distanz „Crosslauf-Light“, bei der die Läufer schon nach 4,8 Kilometern das Ziel erreichen und einige Höhenmeter sparen. Dafür gibt es diesmal kein Nordic Walking mehr.

Lesen Sie auch

Auch im Jahr 2024 freuen sich die Organisatoren von den Sportfreunden Isingen auf die mit der neuen Eschwaldhalle optimalen Rahmenbedingungen rund um das Isinger Sportgelände.

„Kälble“ feuert muhend die Kids an

Start des Events ist um 13.30 Uhr mit den Kidsläufen. Diese finden als Spendenlauf für den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen statt.

Beim vierten „Molkekär-Kälble-Kidsrun“. Dabei wird ein lauferfahrenes Isinger Molkekär-Kälble den Kindern die Strecke zeigen, sie anfeuern und zum Schluss die Medaillen überreichen. Als Schmankerl für die jungen Sportler werden die Freunde vom „Muddy Älbler“ als Vorgeschmack auf deren Kidsrun am 15. September bei „Lauf mit“ einen kleinen Hindernisparcours zum Klettern und Austoben auf dem Isinger Sportgelände aufbauen.

Zeiterfassung mit professionellem Transpondersystem

Die Hauptläufe starten um 15 Uhr. Auch 2024 wird die Zeit der Läufer wieder professionell erfasst. Verwendet wird ein System mit in der Startnummer integrierten Transpondersystemen. Eigene Transponder und Chips können nicht benutzt werden.

Es gibt Urkunden, Preise für die ersten drei Plätze in der Frauen- und Herrenwertung sowie einen Sonderpreis bei der Teamwertung des Crosslaufs. Bei Start und Ziel auf dem Sportgelände sowie an der gut ausgeschilderten Strecke ist für Verpflegung gesorgt. Eine Anmeldung ist sind online sowie am Veranstaltungstag vor Ort von 12 bis 14.30 Uhr möglich.

lauf-mit.com