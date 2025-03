Wiederverwerten statt Schublade Ob iPhone oder Tastenhandy – Nabu Hechingen sammelt Altgeräte

Was tun mit dem alten Smartphone? Die Hechinger Nabu-Gruppe sammelt seit über zehn Jahren iPhones und Co. in Boxen und möchte so die Geräte oder deren Rohstoffe wieder in den Kreislauf zurückführen. So funktioniert’s.