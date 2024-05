So viele Teilnehmer wie noch nie

Lauf in den Mai in Ottenheim

1 Auf die ambitionierten Sportler folgten die Amateure – der Mix ist für die Veranstalter und Organisatoren des Laufs in den Mai in Ottenheim eine Freude Foto: Heitzmann

Der „Lauf in den Mai“ des TuS Ottenheim war ein voller Erfolg. Nicht nur das Starterfeld war mit 764 Läufern so groß wie noch nie, auch die Stimmung war rund um die Strecke ausgelassen. Lediglich einen humorvollen Patzer hat es gegeben.









Gut drei Wochen vor dem „Lauf in den Mai“ herrschte noch gähnende Leere bei manch einem Lauf, den der TuS Ottenheim abgeboten hat. Ungewöhnlich sei dies nicht, erklärte Bino Mild vom Orgateam gegenüber unserer Redaktion, schließlich könnte man noch bis 30 Minuten vor dem Start melden. Viele Läufer, so Mild, machten eine Teilnahme vom Wetter abhängig – und das spielte dem Lauftreff des TuS Ottenheim definitiv in die Karten.