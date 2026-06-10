Lauf: In 12 Stunden über die Alb zum Sieg

Marcel Mayer hat den „Alb-Traum 100“ in Geislingen gewonnen. Für den 41-Jährigen aus Salmendingen eine außergewöhnliche mentale und körperliche Leistung.
Es ist kurz nach 16 Uhr, als sich eine einsame Gestalt der Ziellinie an der Geislinger Jahnhalle nähert. Bis zuletzt wirkt das Gesicht des designierten Siegers des „Alb-Traum 100“ angespannt. Erst als er auch die letzten Meter geschafft hat, stößt der Läufer einen Freudenschrei aus. „Es war großartig. Mir war bewusst, wenn ich mal Erster bin, kann ich dieses Rennen gewinnen. Aber trotzdem ist die Anspannung immer da, richtig loslassen konnte ich dann erst im Ziel“, erzählt Marcel Mayer.