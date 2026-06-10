Lauf: In 12 Stunden über die Alb zum Sieg

Es ist kurz nach 16 Uhr, als sich eine einsame Gestalt der Ziellinie an der Geislinger Jahnhalle nähert. Bis zuletzt wirkt das Gesicht des designierten Siegers des „Alb-Traum 100“ angespannt. Erst als er auch die letzten Meter geschafft hat, stößt der Läufer einen Freudenschrei aus. „Es war großartig. Mir war bewusst, wenn ich mal Erster bin, kann ich dieses Rennen gewinnen. Aber trotzdem ist die Anspannung immer da, richtig loslassen konnte ich dann erst im Ziel“, erzählt Marcel Mayer.

Start-Ziel-Sieg bei der Premiere Der 41-Jährige aus Salmendingen hat bei seiner ersten Teilnahme direkt den 115 Kilometer langen Ultratrail mit Start und Ende in Geislingen an der Steige gewonnen – sein erster Triumph bei einem Rennen dieser Größenordnung.

Achtungserfolg beim Zugspitz Ultra Trail

Im vergangenen Jahr schaffte Mayer bei Deutschlands größtem Trailrunning-Event, dem Zugspitz Ultra Trail (ZUT), bereits einen Achtungserfolg und landete auf Platz drei (wir berichteten). „Am meisten Respekt hatte ich vor der Distanz. Das war dann doch nochmal ordentlich mehr als beim ZUT. Wenn ich mich für einen Wettkampf anmelde, ist das oberste Ziel immer, durchzuhalten. Und ich wollte diese 100-Kilometer-Marke mal knacken“, erklärt Mayer, der im Vorfeld die gesamte Strecke durchkalkuliert hat – und das mit beeindruckender Präzision.

Genaue Berechnung

„Ich habe ausgerechnet, wann ich an welcher Verpflegungsstation sein werde, und dass ich ins Ziel 12:08 Stunden brauche – nach 12:09 Stunden bin ich eingelaufen“, sagt der Trailrunner zufrieden. „Das ist das, was mich innerlich bestätigt und dann begeistert, wenn es klappt. Weil es auf dieser Distanz viele Faktoren gibt, die nicht kalkulierbar sind und reingrätschen können.“ Am Vortag reist Mayer gegen 17 Uhr an, erhält seine Startnummer und trifft auf die ersten Mitläufer.

Zum Abschluss gibt es Maultaschen mit Kartoffelsalat

„Das sind zunächst fremde Menschen gewesen, aber man kommt sofort ins Gespräch. Das ist das, was die Veranstaltung so sympathisch macht. Abends gibt es dann im Anschluss an das verpflichtende Strecken-Briefing Maultaschen mit Kartoffelsalat und jeder kann in geselliger Runde sitzen, so lange er möchte“, berichtet der 41-Jährige, der sich bereits früh verabschiedet – um 2 Uhr nachts klingelt schließlich wieder der Wecker. Ein kleines Frühstück, ein gemütlicher Kaffee – die Zeit dafür nimmt sich Mayer stets. „Da kann ich mich mental darauf einstellen, dass ich gesund, fit und bereit für den Start bin“, sagt der gelernte Baumpfleger und Industriekletterer. Gegen 4 Uhr startet der Lauf – bei Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt. „Es war zapfig, aber ich hatte eine ganz gute Taktik und war ‚zwiebelmäßig‘ unterwegs. So konnte ich immer Stück für Stück meine Kleidung ablegen“, erklärt Mayer. Die Route führt zunächst durch die schlafende Altstadt von Geislingen, über die Bundesstraße, durch Ortschaften und Ruinen und schließlich auf die Schwäbische Alb. Am Nachmittag dann die letzten Meter zurück in Richtung Jahnhalle.

„Ein gigantisches Feeling“

„Es war ein bisschen seltsam, weil es kein Finisher-Band an der Ziellinie gab. Darauf hatte ich mich mit der Positionsübernahme doch gefreut. Meine Tochter hat sich auch direkt beschwert“, erzählt Mayer. „Es war trotzdem ein gigantisches Feeling. So richtig realisiert habe ich es auch erst die Tage danach. Die Eindrücke auf der Strecke waren in Summe dann doch zu viel für mein Bewusstsein.“ Im Nachhinein seien die 115 Kilometer und mehr als 12 Stunden Laufzeit geradezu „verflogen“, sagt der gebürtige Melchinger. „Aber dann ist mir irgendwann bewusst geworden: Krass, was ich da geschafft habe.“ Allzu lange ausruhen möchte sich Mayer auf seinem Erfolg derweil nicht: Mitte Juli startet der Salmendinger beim Paznaun Ischgl Ultra Trail in den österreichischen Alpen. Dort warten 85 Kilometer Strecke und 5200 Höhenmeter auf den 41-Jährigen.

„Zwei Monate zwischen den Läufen sind okay. Bis dahin habe ich den ‚Alb-Traum‘ aus den Knochen. Aber man muss dem Körper die Möglichkeit geben, sich zu regenerieren“, sagt der Familienvater. Aber ist nach dem Sieg in Geislingen auch in Ischgl Platz eins das Ziel?

Ziel ist und bleibt das Finish

„Natürlich motiviert einen das sehr. Das Training läuft leichter als vorher. Aber das Feld beim PIUT ist größer und internationaler. Ich fühle null Druck, habe keinen Sponsor oder ähnliche Verpflichtungen. Mein oberstes Ziel ist und bleibt das Finish“, sagt Mayer. Sein Grinsen verrät: Er hat Blut geleckt.