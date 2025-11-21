Aktion in Schönau: Laternenpfad mit romantischem Flair

1 Die Laternen an der Dießlin-Douglasie sorgen für eine schöne Stimmung im Forst. Foto: Christoph Schennen Im Buchenbrändle in Schönau sind zum ersten Mal wieder die Laternen eingeschaltet worden.







Der Laternenpfad im Energieerlebnispark Buchenbrändle ist am Montag zum ersten Mal eingeschaltet worden – eine Woche früher als im letzten Jahr. Schüler der Grundschule, der Gemeinschaftsschule und des Gymnasiums haben die zahlreichen Laternen, die sich vom Eingang des Naherholungsgebiets bis zum Platz unterhalb der Dießlin-Douglasie schlängeln, gebastelt. Die 16 Kinder, die an der Grundschule die Laternen gefertigt haben, wurden in vier Gruppen eingeteilt, von denen jede eine Laterne hergestellt hat, berichtete Lehrerin Franziska Poprawa. Die Kinder haben dieses Jahr das Motto „Unterwasserwelt“ für ihre künstlerisch gestalteten Leuchtkörper ausgewählt. Annika Ruf hat aus einem Regenschirm, einem Fahrradhelm, Pappbecher und Stuhlbeinen Snorri gebaut, das Maskottchen eines großen Wasserparks. Ihre Mutter Sarah erzählt, dass einige gut erhaltene ältere Modelle von der EWS aufbewahrt werden, um sie noch einmal an der Leine, die sich durch den Wald zieht und die Lampen mit Strom versorgt, aufzuhängen. Für die Kunstwerke wurden Abfallprodukte oder vorhandene Materialien wieder verwertet. Man nennt das Upcycling.