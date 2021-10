Fahrbahn wird erneuert Neuer Asphalt für die August-Bebel-Straße in Schwenningen

Schwer was los ist in dieser Woche in der August-Bebel-Straße im Schwenninger Norden. Mit Bagger, Laster und Fräsmaschinen wird die Fahrbahndecke erneuert. Schon am Montag kamen die Arbeiten gut voran.