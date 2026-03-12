Lastwagenhersteller: So viel Dividende zahlt die Daimler Truck AG ihren Aktionären

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck gibt die Geschäftszahlen für 2025 bekannt. Außerdem legt der Aufsichtsrat seinen Vorschlag für die Höhe der Dividende vor.
Beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen ist das Konzernergebnis 2025 im Vergleich zum Vorjahr von rund 3,1 Milliarden Euro auf zwei Milliarden Euro gesunken. Vor allem eine schwächere Nachfrage in Nordamerika in Verbund mit den US-Zöllen haben das Geschäft stark beeinträchtig. Der Gewinn brach damit um 34 Prozent ein.