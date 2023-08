Bei einem Verkehrsunfall auf der L453 bei Straßberg ist ein 22 Jahre alter Motorradfahrer am Donnerstagvormittag schwer verletzt worden.

Der Biker war gegen 11.45 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Landesstraße von Kaiseringen in Richtung Frohnstetten unterwegs, als er mit seiner Maschine in einer gefährlichen Haarnadel-Rechtskurve zu weit nach links kam. Dort streifte er einen entgegenkommenden Lastwagen, dessen 36-jähriger Fahrer keinerlei Möglichkeiten mehr hatte, auszuweichen. Der Motorradfahrer stürzte und verletzt sich dabei so schwer, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Seine Kawasaki musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.