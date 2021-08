Ein Schweizer Lastwagenfahrer steht derzeit in Albstadt vor Gericht: Bei einer Verkehrskontrolle im Dezember 2019 in der Neufraer Straße in Winterlingen war den Polizisten aufgefallen, dass er eine andere Fahrerkarte verwendete als seine eigene. Der Vorwurf: Er habe damit über die vorgeschriebenen Ruhezeiten für Fernverkehrsfahrer hinwegtäuschen wollen.