In Schramberg an Ampel schwer verletzt

3 Ein Lastwagen hat an der Fußgängerampel bei der Karl-Diehl-Halle in Schramberg eine Seniorin erfasst und schwer verletzt. Foto: Wegner

Schwere Verletzungen hat eine Frau erlitten, die bei der Schrambeger Karl-Diehl-Halle die Straße überqueren wollte. Sie wurde gegen 7 Uhr von einem Lastwagen erfasst.















Schramberg - Rettungs für Feuerwehr und Rotes Kreuz am frühen Mittwochmorgen in der Schramberger Nordstadt: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat eine Frau an der Ampel in der Schlossstraße versucht die Straße zu überqueren. Dabei wurde sie von einem in Luxemburg gemeldeten Lastwagen, der auf der Schlossstraße, der Bundesstraße B 462 weiter in Richtung Bahnhofstraße ortsauswärts fahren wollte, erfasst.

Wer hatte Rot?

Wie sich der Unfall genau zugetragen hat und ob die Fußgänger- oder die Fahrzeugampel Grün beziehungsweise Rot gezeigt hat, ist derzeit noch nicht klar.

Da eine "eingeklemmte Person" gemeldet worden war, war auch die Feuerwehr Schramberg alarmiert worden. Diese sorgte für die Absicherung und das Ausleuchten der Unfallstelle. Die ebenfalls alarmierte Abteilung Sulgen, so Schrambergs Abteilungskommandant Patrick Wöhrle, musste nicht ausrücken.

Verkehr staut sich

Aufgrund des Unfalls staute sich der Verkehr auf der Bundesstraße talwärts längere Zeit, da die Abbiegespur in Richtung Schiltach komplett gesperrt war.