1 Die Stadt Trossingen soll 25 443 Euro für die Sanierung zweier Gymnasien an die Stadt Tuttlingen zahlen. Saniert sie eigene Schulen wie hier das Gymnasium, kann sie den Umlandgemeinden, die Kinder und Jugendliche dorthin schicken, ebenfalls – entsprechend der Schülerzahl – den ungedeckten Aufwand in Rechnung stellen. Foto: Hans-Jürgen Eisenmann

Der Schullastenausgleich ist ein heißes Thema unter den Kommunen, denn es geht um viel Geld. Im Kreis Tuttlingen setzen die Bürgermeister auf einen Kompromiss. Trossingen will zahlen, das später aber auch die Nachbarn tun lassen.









In vielen kleineren Gemeinden ist es schon immer so: Will ein Kind auf eine weiterführende Schule, muss es in den Bus oder Zug steigen und in die nächstgrößere Stadt pendeln.