1 Die SG Empfingen hat sich gegen den VfB Bösingen einen Punkt erkämpft. Foto: Fritsch

Sehr gut leben konnte die SG Empfingen mit dem Last-Minute-Remis gegen den Favoriten aus der Rottweiler Nachbarschaft, auch nach der Vorgeschichte um die Verlegung aufgrund von Corona und Spielermangel.















SG Empfingen - VfB Bösingen 1:1 (0:0) - (hhu). So musste Trainer Philipp Wolf wieder bei der A-Jugend Spieler leihen. Die Empfinger begannen defensiver als gewohnt, sodass der kleine VfB optisch die Oberhand hatte, ohne aber die großen Möglichkeiten zu kreieren. Die erste Chance hatte dann Bösingens Marius Beiter, dessen Abschluss aber zu hoch angesetzt war. Die SG Empfingen ihrerseits hatte durch Nikolai Scheurenbrand die Chance, in Führung zu gehen. Für dessen Schuss, von der linken Seite kommend, war aber der Winkel zu spitz.

Sonst entstanden nur nach einigen Eckbällen Halbchancen. So gesehen ging mit dem 0:0 zur Pause der Plan von Philipp Wolf voll auf. Es war aber klar, dass die Gäste im zweiten Abschnitt noch eine Schippe drauflegen würden, will man doch im Rennen um die vorderen Plätze weiter mit dabei sein.

Alleine die großen Torchancen blieben auf beiden Seiten weiterhin aus. Lediglich ein paar Halbmöglichkeiten waren für die Leopold-Elf zu verzeichnen, ansonsten verteidigten die Platzherren leidenschaftlich und vertrauten auf gelegentliche Nadelstiche. In der 82. Minute sah man sich auf Seiten der Empfinger um alle Mühen gebracht. Bösingens Torjäger Marius Müller wurde leicht abseitsverdächtig mit einem Pass durch die Schnittstelle geschickt und schob den Ball flach ins lange Eck.

Philipp Wolf reagierte sofort, nahm den defensiven Max Blocher vom Feld und brachte seinen offensiv ausgerichteten Co-Trainer Fabian Singer. Dieser bekam gleich einen Freistoß an der Strafraumgrenze zugesprochen und jagte das Kunstleder zum umjubelten Ausgleich sehr schön hoch in die Maschen. Sein Mitspieler Dennis Rebmann schoss vor Freude die Kugel hoch in die Luft und bekam für den Torjubel völlig überzogen den gelb-roten-Marschbefehl für Zeitverzögerung. Doch damit nicht genug: Als Nikolai Scheurenbrand ein vermeintliches Stürmerfoul von sich kommentierte, musste er auch er mit gelb-rot frühzeitig unter die Dusche. Doch auch mit neun Spielern sicherte das aufopferungsvoll kämpfende Team noch den letztendlich verdienten Punkt.

SG Empfingen:

Matthias Müller, Matthias Mock (77. Marcel Trick), Daniel Schima, Max Blocher (85. Fabian Singer), Dennis Rebmann, Nico Rebmann, Pascal Seil, Matthias Mock, Panagiodis Karapidis, Nikolai Scheurenbrand, Florian Schweizer (90.+ 4 Nico Trick).

VfB Bösingen:

Maximillian Pfau, Silas Lehmann, Niklas Wulle, Jonas Schinacher, Michael Bantle, Andy Zimmermann (46. Philipp Haaga), Marius Beiter (64. Marvin Schlosser), Kevin Hezel, Yannik Späth (77. Benedikt Bantle), Torsten Müller, Marius Müller,

Trainerstimmen:

Philipp Wolf (SG Empfingen): Allein auf Grund der leidenschaftlichen Leistung haben wir den Punkt verdient. Ich wäre vor dem Spiel, so wie jetzt nachher mit dem Zähler absolut zufrieden. Alleine die zwei gelb/roten Karten ärgern mich, weil sie überhaupt nicht berechtigt waren, jetzt haben wir wieder zwei Spieler sehr zweifelhaft gesperrt, da wird es wieder eng im Kader.

Schiedsrichter: David Modro

Assistenten: Mark Nothum, Michael Bartling

Zuschauer: 80

Tore: 0:1 (82.) M. Müller, 1:1 (87.) F. Singer

Besondere Vorkommnisse: Gelb/Rote Karten für D. Rebmann (88.), N. Scheurenbrand (90+4) beide SG Empfingen