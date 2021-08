1 Im Urlaub lernt man den anderen richtig kennen. Foto: Unsplash/Freestocks

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der eine will ausschlafen, der andere ist schon morgens am Strand: Bei vielen Paaren wird der gemeinsame Urlaub zur Beziehungsprobe. Wie man Reibereien im Urlaub vermeidet und die Zweisamkeit harmonisch verbringt, erklärt Paartherapeut Oliviero Lombardi.

Stuttgart - Der „normale“ Beziehungsalltag ist der Arbeitsalltag, wo jeder seinen Geschäften und Verpflichtungen nachgeht und sich mit Kindern, Hobbys und so weiter beschäftigt. Dann kommt der Urlaub – also eine Sonderzeit, in der das Paar plötzlich aufeinander hockt. Wenn man viel Zeit hat, hat man auch viel Zeit um zu streiten, während gleichzeitig auch eine Vielzahl an Entscheidungen getroffen werden müssen: Wo gehen wir heute Abend essen? Was machen wir? Das Konfliktpotential ist größer als im Alltag, wo man einfach funktioniert.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen