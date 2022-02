1 Endometriose gehört zu den häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen (Symbolbild) Foto: imago images/Shotshop/Lars Zahner

Viele Frauen leiden während ihrer Periode unter extremen Schmerzen. Das muss nicht gleich Zeichen einer Endometriose sein – kann es aber. Gynäkologin Jutta Böhmler-Hahn erklärt, was die Erkrankung so tückisch macht.















Stuttgart - Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibs-Erkrankungen bei Frauen, bei welcher der Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter vorkommt – also zum Beispiel am Darm, in der Lunge, am Eileiter, an der Blase, oder auch an der Beckenwand. Im schlimmsten Fall können die Eileiter verwachsen und zu Kinderlosigkeit führen.