Lasertaghalle in Schömberg Zäher Kampf mit den Auflagen

Außerdem muss die Brandmeldeanlage von der Firma Siemens auf die Feuerwehr aufgeschaltet werden. Abgesehen davon, dass Siemens nicht wirklich zu Potte kommt, hat Manus jetzt noch ein zweites Problem. Die Telekom beharre darauf, dass es nur eine Telefonleitung gebe in der Tennishalle, die derzeit umgebaut wird. "Die Aufschaltung muss redundant sein, falls eine Leitung mal ausfällt", erklärt Manus und regt sich gleichzeitig über die Telekom auf: "Die Gaststätte hat doch eine eigene Telefonleitung, es gibt also zwei." Weshalb die Telekom weiter partout behaupte, es gebe nur eine, ist Manus schleierhaft. Doch inzwischen ist er auf eine andere Lösung umgestiegen: Mobilfunk. "Beide Leitungen laufen jetzt über Handynutzung", erklärt er.

Man hat im Gespräch mit Manus irgendwann schon den Eindruck, dass er vom ganzen Thema Brandschutz mehr als genervt ist. Das Montieren der je 50 Kilo schweren Brandschutzplatten habe "Wochen gedauert", klagt er. Man könne die massiven Platten auch nur mit einer Diamantsäge bearbeiten, wenn sie nicht passgenau an Ort und Stelle bleiben wollen. Ein immenser Aufwand. Jetzt brauche es auch noch einen zweiten Fluchtweg im Eingangs- und Wartebereich, verdeutlicht Manus.

Komplexes System an der Eingangstür

Der größte individuelle Aufwand ist aber schon beim Anrücken der Feuerwehr im Brandfall: Löst die Brandmeldeanlage aus, muss bis zum Eintreffen der Feuerwehr ein magnetisches Schloss einen Schlüsselkasten am Eingang automatisch freigeben. Aus diesem könnten die Brandbekämpfer dann ebenfalls mit einem Spezialwerkzeug die Hallenschlüssel entnehmen. All das muss automatisch passieren. Absolutes Hightech sei das, meint der Lasertaghallen-Betreiber. Seines Wissens habe nur ein weiteres Unternehmen in Schömberg so eine komplexe Technik.

Doch wieso sind bei der Lasertaghalle die Brandschutzvorkehrungen so exorbitant hoch? "Die Brandschutzanforderungen sind hoch, da im betreffenden Fall vom zulässigen Brandwandabstand und von der zulässigen Rettungsweglänge Befreiungen erteilt wurden. Diese Befreiungen sind durch entsprechende Maßnahmen zu kompensieren", erklärt Anja Reinhardt, Pressesprecherin des für die Baugenehmigung zuständigen Landratsamtes.

Manus will die Wichtigkeit des Brandschutzes gar nicht anzweifeln. Doch ihn nervt, dass der Prozess so langwierig und aufwendig ist. "Da werden Endzeitszenarien herausgeholt", meint er mit Blick auf die Prüfung der Feuersicherheit. Der ganze Zinnober um den Brandschutz hat Manus bis hierhin schon massig Geld gekostet. Um die 250.000 Euro stecken bereits im ehemaligen Tennis-Center. "Wir hatten ganz zu Anfang mal mit 60.000 Euro gerechnet", meint Manus. Die Realkosten sind also um ein Vielfaches höher.

Und wie sieht jetzt der weitere Fahrplan von Manus aus? Nachdem die Meldeanlage fertig aufgeschaltet ist, was laut Siemens wohl "zügig" geschehen solle, ist Manus bereit für die komplette Brandschutzabnahme.

Geht die durch, könnte man eigentlich aufmachen und munter loslasern – wäre da nicht das Coronavirus. "Es wird ja pauschal gesagt, es darf nichts passieren", klagt der Schömberger Lasertag-Pionier über die harten Lockdown-Maßnahmen. Am Ende bleibt für Manus nur noch eins: "Wir hoffen einfach, dass wir die Anlage bald in Betrieb nehmen dürfen."