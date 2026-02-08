Laserscanner statt Zollstock: Oberwolfacher Planer setzen auf Hightech

Das Aufmaß in historischen Bestandsgebäuden ist oft mühsam und fehleranfällig. Ein Oberwolfacher Planungsbüro setzt nun auf 3-D-Technik, die Zeit spart und präzise Ergebnisse liefert.
Ein Gebäude im Zuge einer Sanierung oder Renovierung auszumessen, ist eine kleinteilige und langwierige Aufgabe. Die Länge und Breite jedes Winkels, jeder Wand, jeder Tür und jedes Fensters müssen mit dem Zollstock per Hand bestimmt werden. Es kann Tage dauern, bis alle Maße aufgenommen sind – und die Fehlerquote ist hoch.