Las Vegas: Berichte: Toter bei Cybertruck-Brand vor Trump-Hotel

Las Vegas - Bei der Explosion eines Tesla-Cybertrucks vor dem Trump International Hotel in Las Vegas ist Berichten zufolge ein Mensch gestorben. Mindestens sieben weitere wurden dabei leicht verletzt, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei meldeten. Bei dem Toten handele es sich um eine Person, die sich im Wagen befunden habe.

Am Mittwochmorgen sei zuerst Rauch an dem Wagen zu sehen gewesen, der vor dem Eingang des Hotels gehalten habe, dann habe es eine große Explosion gegeben, zitiert die "New York Times" Sheriff Kevin McMahill von der Polizei in Las Vegas bei einer Pressekonferenz. Die Ursache für die Explosion sei zunächst unklar, sagte die Polizei. CNN zufolge ist auch die Bundespolizei FBI in die Ermittlungen involviert.

Musk: Ursache war großes Feuerwerk und/oder Bombe

Der Cybertruck ist ein Elektro-Pick-up mit markanter Edelstahl-Karosserie, gebaut vom US-Elektroautohersteller Tesla, dessen Chef Elon Musk ist. Der Tech-Milliardär, dem auch die Internet-Plattform X gehört, gilt als enger Berater von Donald Trump.

Musk kündigte auf X zunächst Untersuchungen an und postete später: "Wir haben jetzt die Bestätigung, dass die Explosion durch einen sehr großen Feuerwerkskörper und/oder eine Bombe verursacht wurde, die sich auf der Ladefläche des gemieteten Cybertrucks befand, und nichts mit dem Fahrzeug selbst zu tun hatte." Belege dafür nannte er nicht und nannte auch keine Quelle für die Angabe.

Eric Trump, Sohn des designierten US-Präsidenten Donald Trump, bestätigte auf der Plattform X den Brand eines Elektroautos vor dem Hotel der Familie in Las Vegas. Er dankte darin der Feuerwehr und der Polizei für ihren schnellen Einsatz.