Lars Klingbeil bei Caren Miosga: “Die Menschen sind ja nicht doof“

Ein großes Lob für Donald Trump und ein Glauben an den Veränderungswillen bei den Bürgern - das waren die Essentials von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) bei Caren Miosga am Sonntag.
Als Vizekanzler darf sich Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) auch zur Weltpolitik äußern, und das tat er engagiert bei Caren Miosga in deren ARD-Talk am Sonntag: Es sei „sehr verdienstvoll“ von US-Präsident Donald Trump, dass der die Befriedung des Gaza-Konflikts mit seiner berühmten „Brachialität“ voran gebracht habe, dafür gebühre ihm und den Vermittlerstaaten Türkei, Ägypten und Katar der Dank.