Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Donnerstagabend mit diversen Gästen. Es geht um die schreckliche Messerattacke von Aschaffenburg und ihre möglichen Auswirkungen auf den Bundestagswahlkampf sowie Migration und Asylpolitik. Außerdem beschäftigt sich die Runde mit der Lage in Syrien und der Chance auf Rückführungen dorthin.

Das sind die Gäste am Donnerstag, 23. Januar, um 23.15 Uhr im ZDF:

Martin Huber (CSU-Politiker): Der CSU-Generalsekretär äußert sich zur Messerattacke von Aschaffenburg und erläutert, welche Schwerpunkte die Union für einen Wechsel in der Migrationspolitik setzen will.

Migration bei Lanz im ZDF

Hintergrund I: CDU-Chef Friedrich Merz will für den Fall seiner Wahl zum Bundeskanzler ein „faktisches Einreiseverbot“ für alle Menschen ohne gültige Einreisepapiere verhängen. Er werde gleich an seinem ersten Tag als Bundeskanzler eine entsprechende Anweisung an das Bundesinnenministerium erlassen, sagte Merz am Donnerstag in Berlin als Reaktion auf das Messerattentat in Aschaffenburg. Merz stellte dabei einen Fünf-Punkte-Katalog zu Verschärfungen in der Migrationspolitik vor. Auch die anderen Parteien werden sich nach den Messerattacken von Aschaffenburg nun mit den Vorschlägen von Friedrich Merz auseinander setzen müssen.

Thema Syrien bei Lanz