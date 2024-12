Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Markus Lanz geht mit in seiner gleichnamigen Talkshow am Mittwochabend wieder wieder auf Sendung. Los geht es dieses mal um Mitternacht - und noch eine Besonderheit gibt es: Es wird nur einen Gast geben.

Das ist der Gast am Mittwoch, 11. Dezember, um 0.00 Uhr im ZDF:

Theo Waigel (CSU): Der Ehrenvorsitzende seiner Partei blickt zurück auf das ausklingende Jahr und äußert sich zudem zur Bundestagswahl, dem Wandel der politischen Kultur und den wirtschafts- und sicherheitspolitischen Herausforderungen.

Theo Waigel, Grüne, Union und Wahlkampf bei Lanz im ZDF

Hintergrund: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Spekulationen über einen Ministerposten unter einem CDU-Kanzler Friedrich Merz zurückgewiesen. In der ZDF-Talksendung „Maybrit Illner“ sagte Habeck, er rechne mit einem dynamischen Wahlkampf und vielen Verschiebungen. „Deswegen ist hier niemand in der Position, irgendwelche Posten zu verteilen - auch nicht Friedrich Merz.“ Tags zuvor hatte der CDU-Vorsitzende Merz entsprechende Spekulationen in der ARD-Sendung „Maischberger“ genährt, als er eine neue Wirtschaftspolitik anmahnte - „mit Habeck oder ohne Habeck, das muss Habeck entscheiden, wenn er noch dabei ist“.

Eine schwarz-grüne Koalition schloss Habeck im ZDF nicht grundsätzlich aus: Demokratische Parteien müssten immer gesprächsfähig sein. „Insofern finde ich das unabhängig von meiner Person gut, dass es aus der Union auch vernünftige Töne gibt - die gibt's ja nicht nur.“ Der Vizekanzler spielte damit auf den CSU-Vorsitzenden Markus Söder an, der einem Bündnis mit den Grünen nach der Bundestagswahl eine kategorische Absage erteilt hatte.

Habeck riet dem bayerischen Ministerpräsidenten zu mehr Ernsthaftigkeit und Tiefe. „Markus Söder hat das Problem, dass er nicht verstanden hat, in welcher Zeit wir leben“, sagte der Wirtschaftsminister und spottete über die „Foodblogger-Posts“ von Söder. „Wenn man glaubt, dass man den Wahlkampf über solche Possen gewinnen will oder kann, dann hält man das Land zum Narren.“

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.

Mit Agenturmaterial.