Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Dienstagabend mit seinen Gästen über die Neuwahlen in Deutschland, die Wirtschaftspolitik der Union - sowie die Regierungsbildung in den USA.

Das sind die Themen und Gäste bei Markus Lanz am 12. November um 23.00 Uhr im ZDF:

Thorsten Frei (CDU) - Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion erläutert, wie sich seine Partei für die Neuwahlen rüstet. Zudem äußert er sich zu den Sondierungen in Sachsen und Thüringen.

Neuwahlen und die Union bei Lanz im ZDF

Hintergrund: Die nächste Bundestagswahl wird voraussichtlich am 23. Februar des kommenden Jahres stattfinden. Das haben die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Union im Bundestag, Rolf Mützenich und Friedrich Merz (CDU) am Dienstag in Berlin mitgeteilt. Am Abend wollten sie ihren gemeinsamen Terminvorschlag dem Bundespräsidenten unterbreiten. Die Entscheidung über den Termin für Neuwahlen trifft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mützenich und Merz zufolge soll der Bundestag am 16. Dezember zusammenkommen, um über die Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu entscheiden.

Mützenich sagte, Scholz werde den Antrag an die Bundestagspräsidentin, über die Vertrauensfrage abstimmen zu lassen, am 11. Dezember schriftlich stellen. Merz forderte den Kanzler auf, die Termine in seiner für Mittwoch geplanten Regierungserklärung zu bestätigen. Mit der Vertrauensfrage gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes macht Scholz den Weg frei für Neuwahlen. Vorgezogene Neuwahlen werden nötig, weil die Ampel-Koalition am Mittwochabend vergangener Woche zerbrochen war, nachdem Kanzler Scholz Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen hatte. Scholz hatte zunächst erklärt, er werde die Vertrauensfrage am 15. Januar stellen und war dafür heftig kritisiert worden. Die Rest-Koalition aus SPD und Grünen hat im Bundestag keine Mehrheit mehr.

Trump-Kabinett bei Lanz im ZDF

Einst verspottete ihn Donald Trump als den "kleinen Marco", nun will der designierte US-Präsident laut Medienberichten den Senator aus Florida zum Außenminister ernennen. Marco Rubio würde damit eine Schlüsselposition übernehmen, um Trumps "America First"-Devise in der Welt durchzusetzen. Der 53-Jährige ist der Sohn kubanischer Einwanderer und repräsentiert damit die gewachsene Zahl von Latinos, die Trump gewählt haben. "Ich bin immer daran interessiert, diesem Land zu dienen", sagte Rubio kürzlich dem Sender CNN. 2016 wollte er Präsident werden, doch in den Vorwahlen der Republikaner unterlag er Trump. Damals schlug Rubio genauso vulgäre und beleidigende Töne an wie sein Rivale.

"Habt ihr seine Hände gesehen? Ihr wisst, was man über Männer mit kleinen Händen sagt", ließ Rubio damals einen schlechten Witz über Trumps männliche Anatomie vom Stapel. Der konnte darüber nicht lachen und und nannte Rubio fortan den "kleinen Marco". Doch diese Rivalität ist lange her. Nach Trumps Wahlsieg 2016 wandelte Rubio sich vom Gegenspieler zum lautstarken Unterstützer Trumps - ein Schwenk, der sich nun für ihn voll auszahlen würde, sollten sich die Medienberichte bestätigen und der wiedergewählte Präsident ihn zu seinem Chefdiplomaten küren.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.