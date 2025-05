Das sind die Gäste bei Markus Lanz am 15. Mai

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?







Markus Lanz diskutiert in seiner Talkshow am Donnerstagabend wieder mit verschiedenen Gästen. Es geht um die neue Bundesregierung und das Kabinett von Kanzler Friedrich Merz - sowie den scheidenden Gesundheitsminister Lauterbach. Ein weiteres Thema: Die Wirtschaftspolitik von Donald Trump und die Lage in den USA.