Markus Lanz diskutiert in seiner Talkshow am Mittwochabend wieder mit verschiedenen Gästen. Die Runde ist am 16. April ausnahmsweise etwas kleiner, außerdem beginnt die Sendung wegen der Champions League etwas später. Es geht um den Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD, den Mindestlohn und den Umgang mit der AfD.

Das sind die Gäste am Mittwoch, 16. April, um 00.00 Uhr im ZDF:

Lesen Sie auch

Bärbel Bas (SPD): Die ehemalige Bundestagspräsidentin nimmt Stellung zum Koalitionsvertrag, der Uneinigkeit beim Mindestlohn sowie zur Umsetzbarkeit der Asyl-Kompromisse von Union und SPD.

(SPD): Die ehemalige Bundestagspräsidentin nimmt Stellung zum Koalitionsvertrag, der Uneinigkeit beim Mindestlohn sowie zur Umsetzbarkeit der Asyl-Kompromisse von Union und SPD. Jens Spahn (CDU): Der Unions-Fraktionsvize äußert sich zum Poker um Ministerposten, dem Kabinettsverzicht des Generalsekretärs Carsten Linnemann und zu seinem Werben für einen anderen Umgang mit der AfD.

Jens Spahn und die AfD bei Lanz heute im ZDF

Hintergrund I: In der Diskussion um den Umgang mit der AfD hat die SPD vor einer Normalisierung der Partei im Parlament gewarnt. "Die AfD stellt in weiten Teilen die Verfassung infrage", sagte SPD-Generalsekretär Matthias Miersch den Sendern RTL und ntv. "Und insofern müssen Demokratinnen und Demokraten hier sehr, sehr wachsam sein. Da kann es keine Normalität geben." Die SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast schrieb auf X: "Es bleibt dabei: Die AfD ist keine Partei wie jede andere."

Der CDU-Abgeordnete Jens Spahn hatte am Wochenende eine Diskussion angefacht, indem er sich für einen neuen Umgang mit der AfD im Bundestag aussprach. Er empfehle, "mit der AfD als Oppositionspartei so umzugehen in den Verfahren und Abläufen wie mit jeder anderen Oppositionspartei auch", hatte Spahn der "Bild"-Zeitung vom Samstag gesagt. Die Politik müsse "auch einfach anerkennen", "wie viele Millionen Deutsche die AfD gewählt haben". In den darauffolgenden Tagen stimmten mehrere andere Unions-Politiker Spahn zu.

Bärbel Bas und der Mindestlohn bei Lanz heute

Hintergrund II: Noch bevor sich die schwarz-rote Regierung gebildet hat, geht sie in einen ersten Schlagabtausch. Thema ist der Mindestlohn. Dessen Höhe von 15 Euro pro Stunde sei bis zum Jahr 2026 „erreichbar“, heißt es im Koalitionsvertrag. CDU-Chef Friedrich Merz hatte in der „Bild am Sonntag“ jedoch darauf hingewiesen, dass es dafür „keinen gesetzlichen Automatismus“ gebe. SPD-Politiker hatten sich daraufhin für die Anhebung starkgemacht. Parteichef Lars Klingbeil sagte im „Bericht aus Berlin“ der ARD: „Wenn die Mindestlohnkommission sich an all die Kriterien hält, die mittlerweile auch in der Geschäftsordnung drinnen sind, dann erreichen wir 2026 die 15 Euro.“

Generalsekretär Matthias Miersch nannte die Mindestlohn-Erhöhung als im Koalitionsvertrag „gesetzt“. Der geschäftsführende Arbeitsminister Hubertus Heil sagte im ZDF-„Morgenmagazin“: „Für den Mindestlohn haben wir besprochen, dass wir die 15 Euro erreichen wollen im Jahre 2026, und das machen wir, indem die Mindestlohnkommission sich an die eigene Geschäftsordnung hält.“ Schließlich rief die Vorsitzende der Mindestlohnkommission, Christiane Schönefeld, die Unabhängigkeit der Kommission in Erinnerung. Deren Mitglieder „unterliegen bei der Wahrnehmung ihrer Tätigkeit keinen Weisungen“, teilte sie mit. Auch wenn es Kriterien für die Höhe der Lohnuntergrenze gebe, dürfe die Kommission im Rahmen einer Gesamtabwägung davon abweichen.

Markus Lanz: Sendetermine in dieser Woche

Dienstag, 15. April: 23.15 Uhr

Mittwoch, 16. April: 0 Uhr

Donnerstag, 17. April: 23 Uhr