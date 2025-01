Fußball toppt Markus Lanz: Die Sendung beginnt am 29. Januar wegen der Champions League erst um Mitternacht. Geht es wieder um Friedrich Merz, die AfD und die „Brandmauer“?

Bei „Markus Lanz“ wird heute wieder ein aktuelles Thema diskutiert. Wer sind die Gäste am Mittwoch 29. Januar 2025 – und um was geht es?

„Markus Lanz“ wird dreimal pro Woche ausgestrahlt und behandelt aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Die Sendungen laufen normalerweise dienstags, mittwochs und donnerstags am späten Abend im ZDF. Diese Woche wird die Mittwochsausgabe jedoch erst um Mitternacht ausgestrahlt, also in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar. Um Verwirrung zu vermeiden, nennen wir dennoch den 29. Januar als Sendetermin.

Das sind die Gäste bei Markus Lanz am 29. Januar:

Thorsten Frei, CDU-Politiker: Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion nimmt Stellung zur heutigen Bundestagssitzung zu den Migrationsplänen von CDU-Chef Merz und zur Wahlprogrammatik seiner Partei.

Beatrix von Storch, AfD-Politikerin: Sie äußert sich zur Brandmauer-Debatte und zu ihrer Kanzlerkandidatin Alice Weidel, die aus den aktuellen Umfragen einen „ganz klaren Regierungsanspruch“ für ihre Partei ableitet.

„Brandmauer“ bei Lanz

Am Dienstag wurden bereits brisante Themen besprochen. CSU-Vize und EVP-Vorsitzender Manfred Weber äußerte sich zu den Asyl- und Migrationsplänen der Union, die mit einem „Fallen der Brandmauer“ gegenüber der AfD gleichgesetzt werden. Polizeigewerkschafter Lars Wendland erklärte, warum ihn die Pläne von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz bezüglich der Grenzkontrollen nicht voll überzeugen. Außerdem ging es um US-Präsident Trump und die geopolitischen Folgen seiner Präsidentschaft.

Gäste und Thema bei Lanz heute

Mitunter geht es bei Markus Lanz um heikle Themen wie die „Brandmauer“ gegen die AfD – so auch heute. Die Sendung hat sich nach Ansicht einiger Beobachter und TV-Kritiker inzwischen fast zu einer Art „Neben-Bundestag“ entwickelt.

Markus Lanz improvisiert „Tagesordnung“

Allerdings mit dem Unterschied, dass Lanz seine „Tagesordnung“ nicht immer rechtzeitig bekannt gibt, während er gleichzeitig großen Einfluss auf die Meinungsbildung nimmt. So auch am Mittwoch, 29. Januar 2025. Für die Demokratie möglicherweise ein kein gutes Zeichen, wenn man bedenkt, dass grundsätzliche Debatten im Parlament sicher besser aufgehoben sind als in einer von manchen als „flach“ beurteilten Talkshow ohne ausreichende Vorbereitungszeit für die Diskussionsteilnehmer.

Was verdient Markus Lanz?

1,9 Millionen Euro soll Markus Lanz mit seiner Show pro Jahr verdienen – er ist mit seinem Team allerdings nicht in der Lage dazu, seine Gäste einen Tag im voraus zu nennen und öffentlich bekannt zu geben. Gut möglich, dass auch solche Dinge in Zukunft wieder stärker hinterfragt werden – gerade vor dem Hintergrund steigender GEZ-Gebühren und einer teils scharfen Kritik an ARD und ZDF.

Markus Lanz in der ZDF-Mediathek

Interessierte Zuschauer können die Sendung jedenfalls wie gewohnt im ZDF oder parallel im ZDF-Livestream verfolgen. Verpasste Lanz-Folgen stehen in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.