Lanz heute (2./3. Oktober): Markus Lanz erst um Mitternacht

Die Talkshow „Markus Lanz“ wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 2./3. Oktober, später ausgestrahlt als sonst, und zwar von 0.00 bis 0.45 Uhr. Grund ist das Aktuelle Sportstudio mit einer Champions-League-Zusammenfassung, inklusive Szenen aus dem Spiel des VfB Stuttgart gegen Sparta Prag.

In der letzten Ausgabe der Talkshow standen die Entwicklungen im Nahen Osten, die deutsch-israelischen Beziehungen sowie die Perspektiven der deutschen Politiklandschaft nach den jüngsten Landtagswahlen im Fokus. Unter anderem war der CDU-Politiker Jens Spahn zu Gast.

Lesen Sie auch

Lanz-Talkshow mit KI?

Für die Sendung von Markus Lanz am Donnerstag, 3. Oktober, ab 23.05 Uhr waren die konkreten Themen und Gäste am Mittwoch noch nicht bekannt. Das ZDF veröffentlicht diese Informationen üblicherweise erst am Ausstrahlungstag, wenige Stunden vor Sendebeginn.

Ist es ein Krisenzeichen, dass einige Medien wohl dazu übergegangen sind, die Ankündigungen der Talkshow von Markus Lanz mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu produzieren - und dabei offenbar auch falsche Infos und Daten halluzinieren?

Letzte Woche gab es beim ZDF Programmänderungen wegen Streik. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Markus Lanz am 2. Oktober

Am Mittwochabend um 17.11 Uhr hat das ZDF die Themen und Gäste für die Lanz-Sendung um Mitternacht (2./3. Oktober) bekannt gegeben.

Bente Scheller, Politologin: Die Leiterin des Referats Nahost und Nordafrika der Heinrich-Böll-Stiftung ordnet die aktuelle Entwicklung im Nahen Osten ein.

Die Leiterin des Referats Nahost und Nordafrika der Heinrich-Böll-Stiftung ordnet die aktuelle Entwicklung im Nahen Osten ein. Carlo Masala, Militär-Experte: Der Professor der Universität der Bundeswehr München äußert sich zur Gefechtsstärke der Streitkräfte Israels und des Iran. Und er analysiert die Eskalationsrisiken.

Der Professor der Universität der Bundeswehr München äußert sich zur Gefechtsstärke der Streitkräfte Israels und des Iran. Und er analysiert die Eskalationsrisiken. Phoebe Gaa, ZDF-Korrespondentin: Direkt aus Teheran schildert sie, welche Botschaft das Mullah-Regime mit dem Angriff auf Israel vor allem an die eigene Bevölkerung sendet und wie die Iraner auf den Konflikt blicken.

Direkt aus Teheran schildert sie, welche Botschaft das Mullah-Regime mit dem Angriff auf Israel vor allem an die eigene Bevölkerung sendet und wie die Iraner auf den Konflikt blicken. Katrin Eigendorf, ZDF-Korrespondentin: Am Mittwochmorgen ist sie aus dem Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon nach Tel Aviv zurückgekehrt. Sie berichtet von ihren Eindrücken.

Am Mittwochmorgen ist sie aus dem Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon nach Tel Aviv zurückgekehrt. Sie berichtet von ihren Eindrücken. Christoph Ehrhardt, Nahost-Experte: Zugeschaltet aus Beirut, informiert der „FAZ“-Korrespondent über die angespannte humanitäre Lage im Libanon.

Markus Lanz am 3. Oktober

Fans der Talkshow von Markus Lanz müssen jedenfalls nicht lange auf die nächste Ausgabe warten. Bereits am 3. Oktober um 23.05 Uhr wird „Markus Lanz“ wieder auf Sendung gehen – zum zweiten Mal am gleichen Kalendertag. Die leicht geänderte Uhrzeit am Donnerstag hängt mit dem Tag der Deutschen Einheit zusammen. Innerhalb von 24 Stunden hat man also zwei Mal das Vergnügen mit Markus Lanz, was aber auch in anderen Wochen der Fall ist – nur eben mit unterschiedlichem Datum

Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. ZGS/ /IMAGO/Udo Herrmann

Markus Lanz am 2./3. Oktober

Mittwoch/Donnerstag, 2./3. Oktober 2024, um 0.00 Uhr

Donnerstag, 3. Oktober 2024, um 23.05 Uhr

Wer zu dieser späten Stunde keine Zeit hat, kann die Lanz-Sendungen jeweils ab 1.00 Uhr in der ZDF-Mediathek nachträglich ansehen. Für diejenigen, die „Markus Lanz“ lieber live verfolgen möchten, bietet das ZDF neben dem linearen TV per Satellit oder Kabel noch weitere Möglichkeiten, den Livestream zu empfangen, unter anderem auf der offiziellen ZDF-Website. Zudem stehen bereits weitere Sendetermine von „Markus Lanz“ fest, etwa die Ausgaben am 8., 9. und 10. Oktober.