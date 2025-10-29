Lanz gestern mit Boris Palmer: Gäste und Themen (29.10.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer war gestern im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ hat sich gestern um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurückgemeldet. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wurde wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Thema war die "Stadtbild"-Debatte rund um die Äußerungen von Kanzler Friedrich Merz - mit bekannten Gästen wie dem Tübinger OB Boris Palmer (ehemals Grüne), der wegen einer der höchsten Grundsteuer-Erhöhungen in Baden-Württemberg aktuell auch mit Hauseigentümern und derem Verband im Streit liegt.