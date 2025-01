Lanz gestern: Gäste und Themen am 30.01.2025

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer war gestern im ZDF zu Gast?

Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Donnerstagabend wieder mit interessanten Gästen. Es geht um Gewaltverbrechen von Migranten und um Möglichkeiten zur Begrenzung der irregulären Migration. Zu Gast ist auch ein alter Berater von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, der mit seinen Ansätzen zur Flüchtlingspolitik nicht immer Erfolg hatte. Die Rede ist darüber hinaus wieder einmal von der "Brandmauer" gegen die AfD sowie vom Tabubruch, den die Union nun angeblich begangen hat.

Das sind die Gäste am Donnerstag, 30. Januar, um 23.15 Uhr im ZDF:

Klara Geywitz (SPD): Die scheidende Bundesbauministerin und stellvertretende SPD-Vorsitzende kommentiert die gestrige Abstimmung zur Migration im Bundestag und die Perspektiven ihrer Partei nach dem 23. Februar.

(SPD): Die scheidende Bundesbauministerin und stellvertretende SPD-Vorsitzende kommentiert die gestrige Abstimmung zur Migration im Bundestag und die Perspektiven ihrer Partei nach dem 23. Februar. Kerstin Münstermann (Journalistin): Die Leiterin des Parlamentsbüros der "Rheinischen Post" beleuchtet die Diskussion zur Brandmauer, die sich um die Zustimmung der AfD zum Migrationsantrag der Union entspinnt.

(Journalistin): Die Leiterin des Parlamentsbüros der "Rheinischen Post" beleuchtet die Diskussion zur Brandmauer, die sich um die Zustimmung der AfD zum Migrationsantrag der Union entspinnt. Gerald Knaus (Migrationsforscher): Der frühere Berater von Ex-Kanzlerin Angela Merkel hinterfragt, inwiefern die Asyl- und Migrationspolitik den Wahlkampf dominiert. „Die gegenwärtige Debatte wird von keiner Mitte-Partei seriös geführt“, hebt er hervor.

(Migrationsforscher): Der frühere Berater von Ex-Kanzlerin Angela Merkel hinterfragt, inwiefern die Asyl- und Migrationspolitik den Wahlkampf dominiert. „Die gegenwärtige Debatte wird von keiner Mitte-Partei seriös geführt“, hebt er hervor. Michael Kyrath (Hinterbliebener): Vor zwei Jahren wurde seine Tochter von einem Palästinenser in einem Zug in Brokstedt ermordet. Er berichtet, wie er mit ihrem Tod umgeht und seine Ansichten zur deutschen Migrationspolitik formuliert.

Lanz über "5-Punkte-Plan" von Friedrich Merz

Hintergrund: Neben dem am Mittwoch mit AfD-Unterstützung verabschiedeten „5-Punkte-Plan“ haben Friedrich Merz und die CDU/CSU-Fraktion auch einen umfangreichen „27-Punkte-Plan“ für die innere Sicherheit und Migrationspolitik in petto, der zunächst allerdings keine Mehrheit im Bundestag gefunden hat.

Laut Merz soll die Ampelregierung in den vergangenen Jahren die Sicherheitslage noch stärker vernachlässigt haben als unter Angela Merkel, auf deren Amtszeit inzwischen mit gemischten Gefühlen zurückgeblickt wird. Gegen einen mutmaßlichen Anstieg von Verbrechen, Messerangriffen und extremistischer Gewalt will die Union nun Flagge zeigen.

"Zustrombegrenzungsgesetz" im Bundestag

Am Freitag, 31. Januar, soll gemeinsam mit der AfD das "Zustrombegrenzungsgesetz" im Bundestag verabschiedet werden - aller Aufschreie von links zum Trotz. Oder finden sich der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz und Oppositionschef Merz doch noch zu einer Zusammenarbeit in Migrations- und Sicherheitsfragen bereit? Markus Lanz will die anstehende Debatte im Bundestag womöglich wieder einmal vorwegnehmen.