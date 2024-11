Lanz gestern: Gäste und Themen Donnerstag (28.11.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag interessante Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute in der Talkshow im ZDF zu sehen?









Markus Lanz diskutierte in seiner gleichnamigen Talkshow am Donnerstagabend mit verschiedenen Gästen. Es ging um Sinn und Unsinn grüner Politik, Migrationsprobleme in Ostdeutschland sowie den Krieg in Nahost, insbesondere um den umstrittenen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Israels Premier Benjamin Netanjahu wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen.