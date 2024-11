Markus Lanz diskutierte in seiner gleichnamigen Talkshow am Donnerstagabend mit seinen Gästen über den Kanzlerkandidaten Robert Habeck, das Umfragetief der Grünen - sowie mögliche Koalitionen im Bundestag. Außerdem ging es um die wirtschaftliche Lage in Deutschland.

Das waren die Themen und Gäste bei Markus Lanz am 21. November um 23.15 Uhr im ZDF:

Katharina Dröge (Grüne) - Die Fraktionschefin legt dar, wie Robert Habeck trotz schwacher Umfragewerte nächster Bundeskanzler werden will und welches die Kernthemen ihrer Partei im Wahlkampf werden sollen.

(Grüne) - Die Fraktionschefin legt dar, wie Robert Habeck trotz schwacher Umfragewerte nächster Bundeskanzler werden will und welches die Kernthemen ihrer Partei im Wahlkampf werden sollen. Johannes Volkmann (CDU) - Der Enkel von Helmut Kohl ist Mitglied im CDU-Bundesvorstand und will 2025 in den Bundestag einziehen. Er äußert sich zu seinen politischen Visionen und zu Koalitionsoptionen seiner Partei.

(CDU) - Der Enkel von Helmut Kohl ist Mitglied im CDU-Bundesvorstand und will 2025 in den Bundestag einziehen. Er äußert sich zu seinen politischen Visionen und zu Koalitionsoptionen seiner Partei. Helene Bubrowski (Journalistin) - Die stellvertretende Chefredakteurin von "Table.Media" bilanziert den Parteitag der Grünen und analysiert die Taktik hinter der Nominierung Habecks zum Kanzlerkandidaten.

(Journalistin) - Die stellvertretende Chefredakteurin von "Table.Media" bilanziert den Parteitag der Grünen und analysiert die Taktik hinter der Nominierung Habecks zum Kanzlerkandidaten. Julian Olk (Journalist) - Der "Handelsblatt"-Redakteur äußert sich zu den industriepolitischen Herausforderungen Deutschlands. „Die deutsche Wirtschaft steht gerade am Scheideweg“, sagt er.

Robert Habeck und Grünen-Parteitag bei Lanz im ZDF

Hintergrund I: Wirtschaftsminister Robert Habeck warnt vor einem „Duckmäusertum“ der Europäischen Union gegenüber der neuen US-Regierung unter Donald Trump. „Die Argumente, aber auch die eigene Stärke sind doch so groß, dass man selbstbewusst auftreten kann“, sagte er am Rande eines EU-Ministertreffens in Brüssel. Keiner könne Interesse an einem Handelskonflikt mit den USA haben. „Aber sich in den Staub zu werfen, wäre eben auch falsch“, betonte er. „Der europäische Binnenmarkt ist für die amerikanische Wirtschaft genauso wichtig wie der amerikanische Markt für Europa.“ Das müsse den US-Amerikanern klar sein.

Habeck, der unlängst zum Kanzlerkandidaten seiner Partei für die Wahlen im kommenden Jahr gekürt wurde, setzt auf „Kraft des besseren Arguments“ Der designierte US-Präsident Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, auf Importe in die Vereinigten Staaten neue Zölle in Höhe von 10 bis 20 Prozent einführen zu wollen. Wenn man solche Zölle erhebe, würden aber auch die Produkte im eigenen Land teurer, führte Habeck aus. Die Inflation steige. „Daran kann eigentlich niemand ein Interesse haben“, sagte der Grünen-Politiker. „Deswegen setze ich noch darauf, dass die Kraft des besseren Arguments dort gehört wird und sich dann auch durchsetzt.“ Die EU-Länder müssten es allerdings auch schaffen, mit einer Stimme zu sprechen.

Krise der deutschen Wirtschaft bei Lanz im ZDF

Hintergrund II: Nach dem überraschenden Mini-Wachstum der deutschen Wirtschaft im Sommer dämpft die Bundesbank die Erwartungen. Aus der Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal lasse sich schwerlich eine verbesserte konjunkturelle Grunddynamik ableiten, schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht November. „Die Konjunkturflaute der deutschen Wirtschaft wird wohl auch im vierten Quartal anhalten.“ Für den Zeitraum Juli bis einschließlich September 2024 hat das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten ein Plus der deutschen Wirtschaftsleistung von 0,2 Prozent zum Vorquartal errechnet. Nach dem Abebben der Inflationswelle und angesichts steigender Löhne sitzt das Geld bei vielen Konsumenten wieder etwas lockerer, zudem bewahrten höhere Staatsausgaben Europas größte Volkswirtschaft vorerst vor einer Rezession.

