Lanz gestern: Gäste und Themen (9.9.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ hat sich gestern um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurückgemeldet. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Zehn Jahre nach den schwerwiegenden und folgenreichen Entscheidungen von Ex-Kanzlerin Angela Merkel ging es um das Thema Migration. Diskutiert wurde auch über mögliche Optionen für ein AfD-Verbot.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste gestern bei Lanz

Die Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung im eigentlichen Sinn findet bei Lanz in der Regel nicht statt.

Lanz-Gäste am Dienstag, 9. September

Nancy Faeser, SPD-Politikerin: Die Ex-Bundesinnenministerin blickt zurück auf ihr früheres Spitzenamt und auf die Migrationspolitik der Ampel-Koalition. Und sie äußert sich zur Debatte um ein AfD-Verbotsverfahren.

Robin Alexander, Journalist: Der "Welt"-Vize zieht Bilanz über das Wirken Faesers als Ministerin. Über ihre Partei sagt er: „Ich glaube, dass der SPD-Funktionskörper sich kulturell von seinen Wählern entfremdet hat."

Gerald Knaus, Migrationsforscher: Zehn Jahre nach Merkels „Wir schaffen das!" analysiert er den Status quo der deutschen Migrations- und Integrationspolitik. Und er spricht über die Gefahr neuer Flüchtlingsströme im Winter.

Hintergrund: Diese Sendung konzentriert sich auf die deutsche Migrations- und Innenpolitik mit einer besonderen Fokussierung auf Nancy Faesers (durchaus umstrittene) Amtszeit als Bundesinnenministerin.

Der Migrationsforscher Gerald Knaus setzt die aktuelle Situation in einen historischen Kontext, indem er die Entwicklungen seit Angela Merkels berühmtem "Wir schaffen das!" von 2015 analysiert - ein Ausspruch, der die deutsche Migrationspolitik der letzten Dekade geprägt hat. Seine Warnung vor möglichen neuen Flüchtlingsströmen im Winter zeigt, dass die Migrationsfrage weiterhin ein akutes und ungelöstes Problem darstellt, das die politische Landschaft in Deutschland nachhaltig beeinflusst und das Land vor erhebliche Herausforderungen stellt.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Dienstag, 9. September 2025 - 23.15 Uhr

- 23.15 Uhr Mittwoch, 10. September 2025 - 23.15 Uhr

- 23.15 Uhr Donnerstag, 11. September 2025 - 23.15 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen konnte, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.