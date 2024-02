Langzeitbaustelle in Baiersbronn: Straßenbauarbeiten starten jetzt wieder

Langzeitbaustelle in Baiersbronn

1 Im Dezember (Bild) ging es in die Winterpause. Ab Montag geht es auf der Baustelle wieder weiter. Foto: Helga Michel

Es kommt wieder Bewegung in die Langzeitbaustelle auf der Bundesstraße 462 – die Winterpause ist fast vorbei. Am Montag werden die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Friedrichstal wieder aufgenommen. Bis Ende Juni sollen sie abgeschlossen sein.









Autofahrer müssen sich wieder auf Umleitungen einstellen. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird seit Ende August 2022 die Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt Friedrichstal saniert. Am Montag, 19. Februar, werden die Straßenbauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Friedrichstal nach einer rund dreimonatigen Winterpause wieder aufgenommen und die Umleitung wieder eingerichtet. Darüber informiert das Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung.