Langwieriger Sorgerechtsstreit Das Ringen um Jakob Nina Ayerle 23.05.2025 - 00:00 Uhr 1 Der leibliche Vater und die Pflegeeltern kämpfen um Jakob. Foto: KI/Midjourney/Montage: Sebastian Ruckaberle Ein Paar möchte ein Baby adoptieren. Was es nicht weiß: Der leibliche Vater wurde nicht über seine Vaterschaft informiert. Als er es erfährt, kämpft er ums Sorgerecht.







An einem Freitagmorgen im September 2023 hat sich das Leben von Manuel García schlagartig verändert. Ausnahmsweise fährt er mit dem Fahrrad einen anderen Weg zur Arbeit. Auf diesem Weg begegnet ihm eine Frau, mit der er rund 15 Monate vorher nach einer Party eine Kurz-Affäre hatte. „Nach fünf Minuten hat sie mir gesagt: Du, ich muss dir was sagen“, erzählt García am Telefon. Sie hätten ein Kind zusammen. Ein Junge. Sie habe ihn aber nach der Geburt zur Adoption freigeben.