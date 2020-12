Die Bedingungen sind, vor allem für Anfang Dezember, wirklich gut, sodass es auf den ersten Kilometern problemlos und zügig läuft. Der Schnee ist griffig. Sowohl die Skating- als auch die Klassik-Spur sind präpariert, nur an manchen Stellen schaut noch das Gras heraus.

Nach rund drei Kilometern ist die sogenannte Spechttanne, der Dreh- und Angelpunkt des Loipennetzes, erreicht. Hier treffen die verschiedenen Strecken aufeinander, von hier aus geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt, weiter auf den sportlichen Trimm-Pfad oder sogar noch weiter auf die herausfordernde schwierige Schänzle-Loipe. Und so unterschiedlich die Streckenprofile sind, so unterschiedlich erscheinen auch die Wintersportler, die man mit dem erforderlichen Abstand grüßt oder einen kurzen Plausch mit ihnen hält: Da ist der gemütliche Skilangläufer, der sich einen ganzen Nachmittag Zeit nimmt, um auch die Natur in vollen Zügen zu genießen. Da ist aber auch der motivierte Skater in seinem Sportanzug, der die Martinskapellen-Loipe als Trainingsauftakt für größere sportliche Vorhaben nutzt und gleich mehrere Runden dreht.

Naturerlebnis entschädigt für Corona-Zeiten

Für uns geht es nochmal rund 700 Meter geradeaus zum Ende der Panoramaloipe, ehe wir kehrtmachen, nochmal an der Spechttanne vorbeikommen und uns dann endgültig auf den Rückweg machen, der landschaftlich nochmal eins oben draufsetzt. Zu Nicht-corona-Zeiten würde der Platz rund um die kleine, idyllisch gelegene Wallenbrunnenhütte zu einer kurzen Rast einladen. Aber auch so entschädigt das Naturerlebnis hier oben für so manchen Rückschlag in der letzten Zeit. Wer es auf den letzten Kilometern noch einmal wissen und mehr Kalorien auf den kurzen, aber knackigen Anstiegen lassen will, der kann kurzerhand auf die Trimm-Strecke ausweichen, die wiederum die Panoramaloipe kreuzt.

Uns reicht es für heute. Der Parkplatz ist wieder erreicht. Doch nach Hause wollen wir dennoch nicht sofort. Ein Blick in die kleine Kapelle, die der Region hier oben ihren Namen gegeben hat, sowie ein kurzer Abstecher zur Donauquelle weiter vorne am (derzeit leider geschlossenen) Kolmenhof sind auch im Winter ein Muss.