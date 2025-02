Mitglieder des Skiclubs Schiltach unternahmen eine dreitägige Langlaufausfahrt in den Bregenzerwald.

Drei Tage voller sportlicher Aktivität, traumhafter Winterlandschaften und kulinarischer Genüsse – so lässt sich die Langlaufausfahrt des Skiclubs Schiltach in den Bregenzerwald laut Mitteilung zusammenfassen. Bei besten Schneebedingungen genossen die Teilnehmer abwechslungsreiche Touren auf den hervorragend präparierten Loipen.

Schon am Anreisetag erkundeten die Langläufer die Strecken in Balderschwang. Trotz eines wolkenbedeckten Himmels fanden sie schnell ihren Rhythmus und genossen die ersten Kilometer in der winterlichen Stille.

Lesen Sie auch

Der zweite Tag zeigte sich dann von seiner schönsten Seite: Strahlender Sonnenschein und ein tiefblauer Himmel begleiteten die Gruppe erneut nach Balderschwang. Über 22 Kilometer zogen die Sportler ihre Spuren durch die schneebedeckte Landschaft, stets umgeben von einer beeindruckenden Bergkulisse. Die optimalen Loipenbedingungen und das klare Winterwetter machten diesen Tag zu einem besonderen Erlebnis.

Unsere Empfehlung für Sie Programm für den Winter Das hat der Skiclub Schiltach im Angebot Das Jahresprogramm des Skiclubs Schiltach für die Saison 2024/25 steht.

Zum Abschluss führte die Tour am Sonntag in die Alpenarena Hochhäderich. Auch dort fanden die Langläufer perfekte Bedingungen vor und krönten ihre sportlichen Leistungen mit einer wohlverdienten Einkehr in der gemütlichen Hörmoosalp. Dort ließ sich die Gruppe bei regionalen Köstlichkeiten noch einmal stärken, bevor es schließlich wieder Richtung Heimat ging.

Vorfreude auf nächste Ausfahrt

Ein besonderer Dank gilt Rita und Werner Wöhrle, die die Organisation und Leitung dieser gelungenen Ausfahrt übernommen haben. Die Teilnehmer waren sich einig: Die Schneelage, das Wetter und die gemeinsame Zeit machten dieses Wochenende zu einem unvergesslichen Erlebnis – und die Vorfreude auf die nächste Langlaufausfahrt ist bereits geweckt, heißt es abschließend.