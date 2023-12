1 Bärbel Ullrich und Kater Felix im Villinger Warenbachstüble, das zum 10. Dezember schließt. Foto: Eva Maria Huber

„Uli, das ist es“, rief vor bald vier Jahren Bärbel Ullrich ihrem Lebenspartner Ulrich Binninger zu. Doch zum 10. Dezember heißt es für die langjährige Wirtin: „Das war es jetzt.“ Im Warenbachstüble und in der Gastronomie.









Bärbel Ullrich sitzt an einem der Holztische und blickt etwas wehmütig. An den Wänden Bollenhüte, Kuckucksuhren und karierte Vorhänge, alles in sich stimmig rustikal. Abgesehen von den Stühlen und Tischen trägt alles ihre Handschrift.