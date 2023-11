Langfristig 100 neue Arbeitsplätze: Schwanauer Heizungsbauer Oberle plant neuen Standort im Lahrer Westen

Das letzte verfügbare Grundstück im Gewerbegebiet Rheinstraße Süd, an der Dr.-Georg-Schaeffler-Straße gelegen, hat das Familienunternehmen Oberle aus Schwanau erworben. Das teilt der Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr (IGZ) mit. Anfang September sei der Kaufvertrag unterzeichnet worden.

Der Heizungs- und Sanitärbetrieb, heißt es in der Mitteilung weiter, plant auf der 2550 Quadratmeter großen Fläche nördlich des Aldi-Markts ein dreigeschossiges Bürogebäude mit einem integrierten Präsentationsraum sowie eine angeschlossene großflächige Lagerhalle und Werkstatt. Der Baubeginn ist für das Jahr 2025 geplant, 2026 soll das Gebäude fertiggestellt werden.

Lesen Sie auch

Für die Firma Oberle, die sich bestätig weiter entwickle, sei der neue Standort ein „bedeutender Schritt für die Zukunft“, heißt es. Das Unternehmen plant auf dem Baugrundstück in erster Reihe ein Gebäude, das als Büro und Lager fungiert und auch Schulungsräume beinhaltet. Diese sollen Fortbildungsmaßnahmen in den Bereichen Wärmepumpentechnik, Pellets und Solar sowie Wasseraufbereitung ermöglichen. „Durch interne Schulungen erweitern die Mitarbeitenden ihre Handlungskompetenz, sind technisch auf dem neusten Stand und erwerben Spezialwissen, das sonst nur der Werkskundendienst der Herstellerfirmen besitzt“, so die IGZ.

So soll der neue Standort der Firma Oberle im Lahrer Westen aussehen. 2026 soll er fertig sein. Foto: IGZ

Der Neubau markiere einen Meilenstein in der Entwicklung der Firma Oberle, die in den vergangenen Jahren bereits expandierte und durch die Übernahme des Lahrer Sanitärbetriebs Leitz & Horn das Geschäftsfeld erweiterte, so die IGZ. Für die Familie Oberle stellt der neue Unternehmensstandort auf dem Areal eine optimale Verknüpfung zum bisherigen Unternehmenssitz in Schwanau dar. Die Lage des Grundstücks an der stark frequentierten Dr.-Georg-Schaeffler-Straße sei zudem wertvoll für die Sichtbarkeit des Unternehmens.

Zahl der Beschäftigten soll erweitert werden

Geschäftsführer Michael Oberle weiß die Zusammenarbeit mit der Stadt Lahr und der IGZ zu schätzen: „Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und die Bereitstellung dieses für uns sehr wertvollen Grundstücks in erster Reihe, auf dem wir unsere Vision eines modernen Standorts verwirklichen können. Der innovative Bau und besonders die geplanten Schulungsräume werden nicht nur unseren Mitarbeitenden zugutekommen, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zur Wertschöpfung für die Stadt Lahr leisten“, ist er sich sicher.

Mit dem zusätzlichen Standort verfolge die Firma Oberle das Ziel, die Kapazitäten zu erweitern und auch die Beschäftigtenzahl mittelfristig zu steigern – von derzeit 19 Vollzeitbeschäftigten, acht Teilzeitkräften und einem Auszubildenden pro Lehrjahr auf insgesamt 50 Mitarbeiter. In den kommenden fünf bis acht Jahren sollen bis zu 100 Arbeitsplätze geschaffen werden, um das stetig wachsende Tätigkeitsfeld bedienen zu können.

„Der Verkauf des Grundstücks an die Firma Oberle ist ein weiterer Indikator für die Qualität der Areals“, so OB Markus Ibert. Daniel Halter, Geschäftsführer der IGZ Raum Lahr, die für die Entwicklung und Vermarktung der Flächen zuständig ist, zeigt sich ebenfalls zufrieden: „Bei der Konzeption des Bereichs Rheinstraße Süd wurde ein Fokus der Ansiedlungsentwicklung auch auf Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe gelegt. Das Unternehmen Oberle passt daher optimal in dieses Gebiet.“

Bei der Ansiedlung sei neben der städtischen Wirtschaftsförderung auch das Stadtplanungsamt eng in die Gespräche eingebunden. Mit der Veräußerung des Grundstücks ist das Gebiet Rheinstraße Süd nun vollständig vermarktet, erläutert Halter.

Das Unternehmen

Die Firma Oberle ist ein 1987 gegründetes, in zweiter Generation familiengeführtes Heizungsbauunternehmen mit Sitz in Ottenheim. Das Unternehmen ist in den Bereichen Heizungsbau, Haustechnik und Sanitär tätig. Die IGZ Raum Lahr GmbH verwaltet, entwickelt und vermarktet seit 1995 das ehemalige Flughafenareal. Auf dem gesamten Areal sind mittlerweile rund 6000 Beschäftigte tätig, wie es in der Mitteilung heißt.