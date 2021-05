So wirkt sich der Fahrrad-Boom auf das Angebot in Hechingen aus

2 Marcello Stanco vor seinem Geschäft in der Kaufhausstraße in Hechingen. Noch hat er genug Räder. Foto: Kauffmann

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der Fahrrad-Markt boomt, die Nachfrage steigt. Gleichzeitig warnen Branchenexperten vor leeren Geschäften und Lieferschwierigkeiten. Zeichnet sich dieser Trend auch in der Region ab? Das sagen Fahrradhändler aus Hechingen und Umgebung.

Hechingen - Ein Lastwagen rollt die Kaufhausstraße entlang, Marcello Stanco steht an diesem regnerischen Vormittag vor seinem Fahrradgeschäft. Sechs Monate habe er auf diese Lieferung, die gleich bei ihm ankommt, gewartet, berichtet er seufzend. Eine Wahl hat er schließlich nicht. Der Markt ist wie leer gefegt, dazu kommen Probleme bei der Lieferung von Ersatzteilen. Umso größer die Freude, als die Rampe des Lastwagens herunterfährt und Stanco sein neues Stück in Empfang nehmen kann: ein Fahrrad mit Antrieb. Die Ladefläche war indes fast leer – was für ein Aufwand für ein bisschen Fahrrad, könnte man meinen. Doch die Nachfrage ist riesig.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen