Langes Warten in St. Georgen: Neues Fitnessstudio eröffnet in turbulentem Umfeld

1 Berat Caglar im neuen Mein-Gym-Fitnessstudio, das jüngst direkt am St. Georgener Marktplatz eröffnet hat. Foto: Helen Moser

Endlich ist es so weit: Das neue Fitnessstudio am St. Georgener Marktplatz hat seinen Betrieb aufgenommen. Die vergangenen Jahre waren turbulent, sagt Studioleiter Berat Caglar. Und angesichts der Marktplatzsanierung ist weiter Durchhaltevermögen gefragt.









Link kopiert



Lange Zeit war es in den Räumen des ehemaligen Edeka-Markts direkt am St. Georgener Marktplatz ruhig, dann übernahmen die Bauarbeiter das Kommando – und nun gehen hier Sportbegeisterte ein und aus. Denn Anfang März hat an dieser Stelle ein Fitnessstudio seinen Betrieb aufgenommen. Der Betreiber Mein-Gym aus Breisach, der in der Ludwig-Weisser-Straße am Rupertsberg bereits ein Fitnessstudio betreibt, konnte nach langem Warten seine zweite Einrichtung in der Bergstadt eröffnen.