Langes Warten in St. Georgen: Anmeldung jetzt – Schwimmkurs aber erst in zwei Jahren

Anmeldung jetzt – Schwimmkurs aber erst in zwei Jahren

Langes Warten in St. Georgen

1 Auch in St. Georgen können Kinder schwimmen lernen – von der Anmeldung bis zum Kursbesuch ist jedoch Geduld gefragt. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/TaniaVdB

Bei Schwimmkursen ist in St. Georgen Geduld gefragt: Sowohl die Kurse der Stadtverwaltung als auch die der Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) sind auf Jahre ausgebucht. Weitere Angebote zu schaffen, ist nicht immer einfach.









Link kopiert



Zwei Jahre warten Kinder und ihre Eltern in St. Georgen derzeit in etwa auf einen Platz in einem Schwimmkurs – und zwar sowohl bei den Angeboten der Stadt als auch bei denen der Ortsgruppe St. Georgen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Aktuell laufende Kurse sind ausgebucht, die Wartelisten lang.