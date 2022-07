Urnenwand und Holzkreuz in Sulgen erhalten Segen

2 Pfarrer Eberhard Eisele weiht im Beisein seines evangelischen Amtskollegen Markus Krimmer das neue Holzkreuz neben der Aussegnungshalle. Auch Ideengeber Dieter Kohlmann (vorne rechts) wohnt der Feier bei. Foto: Herzog

Mit der Weihe von Pfarrer Eberhard Eisele und der Segnung von Pfarrer Markus Krimmer haben die neue Urnenwand und ein Holzkreuz auf dem städtischen Friedhof Hintersulgen ihren "kirchlichen Feinschliff" erhalten.















Schramberg-Sulgen - Fertiggestellt ist die dreiteilige Urnenwand unterhalb der Aussegnungshalle schon seit Ende Juni und erste Urnennischen sind bereits belegt. Auch das neue Eichenholzkreuz neben der Friedhofshalle steht schon ein paar Tage. Wie Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr am Freitag bei der kleinen Einweihungs- und Segnungsfeier betonte, verlange die Verabschiedung eines geliebten Menschen von der Erde einem am meisten ab. Deshalb solle dieser Abschied in einem würdigen Rahmen und passenden pietistischen Ort geschehen. Dies erfüllten die neue Urnenwand und das Holzkreuz vollumfänglich.

Nach der Planung des Büros Arbol aus Rottweil habe die Firma Schäfer Galabau aus Schönbronn nach Ostern mit den Bauarbeiten begonnen. Durch Lieferverzögerungen beim Material hätten diese zwischendurch geruht und seien Ende Juni fertiggestellt worden. Die drei Urnenwände aus Stahlbeton seien mit fränkischen Steinplatten aus Muschelkalk verblendet worden, die Urnennischen-Abdeckplatten sowie der hervorstehende Sockel aus portugiesischem Granit hergestellt. "Mit insgesamt 72 Urnenplätzen können wir den Bedarf für einige Jahre decken. Die Maßnahme hat Alexander Mönch von der Tiefbauabteilung begleitet, sie hat circa 145 000 Euro gekostet", berichtete die Oberbürgermeisterin.

Dieter Kohlmann als "ideeller Vater"

Das Aufstellen eines neuen Holzkreuzes sei durch das bürgerschaftliche Engagement von Dieter Kohlmann in Zusammenarbeit mit der Stadt geschehen. Kohlmann habe als "ideeller Vater" hartnäckig dafür gekämpft, dass das alte Kreuz wegkomme. Auch beim Holzkreuz habe es Lieferverzögerungen gegeben, so Eisenlohr.

Pfarrer Eberhard Eisele sprach von einem "weit sichtbaren Zeichen", dass das schöne Kreuz an zentraler Stelle ausstrahle. Wenn man aus der Aussegnungshalle kommt, falle der Blick gleich darauf. Dafür sei er dankbar. Das Kreuz sei ein Zeichen der Hoffnung und an das Leben und dass der Tod nicht das letzte Wort sei.

Urnenwand gelungen

Auch die Urnenwand sei gelungen, hob Eisele hervor und weihte sie wie zuvor das Holzkreuz. Der evangelische Amtskollege Markus Krimmer sagte, mit dem Kreuz würden die Christen an Jesus denken, der für sie und seinen Vater gestorben sei. Was ausgesehen habe wie eine Niederlage, habe Jesus zu einem Sieg werden lassen. Das Kreuz Jesus stelle Gottes Kraft dar und erinnere die Christen, wie wertvoll sie für Gott seien, bekräftigte Krimmer vor der Segnung.

Langes Ringen mit der Stadtverwaltung

"Es ist vollbracht", seufzte Dieter Kohlmann sichtlich erleichtert, dass sein mehr als zehn Jahre andauerndes Bemühen gut endete. Das Ringen mit der Stadtverwaltung sei äußerst schwierig gewesen. Weil er diese gut kenne, sei er hartnäckig geblieben und das habe sich letztlich gelohnt. Auch Harald Bargenda habe sich für ihn eingesetzt, dankte Kohlmann. Der waagerechte Teil des Holzkreuzes stelle das irdische Leben dar, der senkrechte Teil den Himmel, in den die Christen einmal hineinkommen wollten. "Corona war ein Problem und es war schwierig, das Eichenholz zu bekommen. Ich habe gedacht, das erlebe ich nicht mehr", schilderte Kohlmann. Wie er abschließend erinnerte, habe der Friedhof in Sulgen früher neben der St.-Laurentius-Kirche gelegen, das sei Geschichte. Mittlerweile sei der Friedhof Hintersulgen aufgrund der Bestattungen ein europäischer.

Bläser-Quintett der Stadtmusik spielt

Musikalisch umrahmt wurde die Einweihungs- und Segnungsfeier durch ein Bläser-Quintett der Stadtmusik.