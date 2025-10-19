Langer Weg zum Gemeindehaus: Meilenstein für ein besonderes Projekt in Peterzell

Es ist – in der heutigen Zeit – ein Projekt mit Seltenheitswert: In Peterzell entsteht ein neues evangelisches Gemeindehaus für knapp über 1000 Gläubige. Nun wurde Richtfest gefeiert.
Die Lage der evangelischen Kirche ist nicht gerade einfach: Die Mitglieder schwinden, die Finanzen werden knapper, große strukturelle Veränderungen stehen an – und einige Kirchen, Gemeindehäuser sowie andere Einrichtungen mit ihnen vor dem Aus. Ganz anders in Peterzell: Hier wird, von der Bundesstraße 33 aus unübersehbar, ein neues Gemeindehaus für den Petrusbezirk, bestehend aus Peterzell und Langenschiltach, gebaut.