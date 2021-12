Langer Weg in die Pflege

2 Hohe Einstiegshürden machen den Einstieg in den Pflegeberuf schwierig. Foto: © ake1150 – stock.adobe.com

Dass Fachkräfte in der Pflege händeringend gesucht werden, ist bekannt. Als wäre die Suche nach geeigneten Mitarbeitern nicht schon schwer genug, klagt "Nicole’s Pflegedienst" aus St. Georgen auch noch über bürokratische Steine im Weg.















St. Georgen - Eine Frau will von München in den Schwarzwald ziehen. Auf der Suche nach Arbeit wird sie in St. Georgen fündig: Als Krankenschwester mit rund 30 Jahren Berufserfahrung bewirbt sie sich bei "Nicole’s Pflegedienst", einem ambulanten Pflegedienst, den Ilja Wirich und seine Frau Nicole zusammen betreiben. Beim Vorstellungsgespräch macht die Frau einen "super Eindruck" auf Ilja und Nicole Wirich. Auch fachlich, erinnert Ilja Wirich sich im Gespräch mit unserer Redaktion, würde sie alle nötigen Qualifikationen mitbringen – "und noch viel mehr". Wirichs wollen die Frau einstellen. Doch es gibt ein Problem.