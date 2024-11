Nach einem Unfall auf der Südfahrbahn der A5 kurz vor der Anschlussstelle Offenburg am Mittwochmorgen, sind die Bergungsmaßnahmen im Gange.

Ein Rückstau sorgt darüber hinaus für Behinderungen, teilt die Polizei mit. Gegen 7.30 Uhr kam es zu dem Unfall zwischen einer Hyundai-Fahrerin und einem Cupra-Fahrer.

Letzterer beabsichtigte an der Anschlussstelle Offenburg abzufahren, wollte sich in den rückstauenden Verkehr des Verzögerungsstreifens einreihen und bremste dafür ab – woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die ihm nachfolgende Hyundai-Fahrerin fuhr in der Folge dem Cupra auf, wodurch ein Schaden von rund 20 000 Euro entstand.

Sie selbst wurde durch den Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Auch die beiden Insassen des Cupra wurden zur medizinischen Untersuchung vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Neben Einsatzkräften der Polizei und drei Rettungswagen, waren die Feuerwehren Appenweier und Kehl mit insgesamt 45 Wehrleuten im Einsatz. Ein Abschleppdienst kümmert sich derzeit um die Räumung der Unfallstelle.