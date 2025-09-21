Langer Einkaufs- und Genussabend: Gemütlich gestaltet sich die Neuauflage in Dornstetten

Längere Öffnungszeiten: Das war der Wunsch, der nach dem langen Einkaufs- und Genussabend letztes Jahr laut und in diesem Jahr umgesetzt wurde. Doch der große Ansturm blieb aus.
Der Wunsch nach längeren Öffnungszeiten im Anschluss an die letztjährige Premiere des langen Einkaufs- und Genussabends in Dornstetten erfüllte sich mit der zweiten Auflage am Freitag. Von 16 bis 22 Uhr luden Stadt und Handels- und Gewerbeverein (HGV) Dornstetten unter dem Motto „Dornstetten wird schöner – Betreten der Baustelle erwünscht“ ein.