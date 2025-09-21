Langer Einkaufs- und Genussabend: Gemütlich gestaltet sich die Neuauflage in Dornstetten

Längere Öffnungszeiten: Das war der Wunsch, der nach dem langen Einkaufs- und Genussabend letztes Jahr laut und in diesem Jahr umgesetzt wurde. Doch der große Ansturm blieb aus.

Der Wunsch nach längeren Öffnungszeiten im Anschluss an die letztjährige Premiere des langen Einkaufs- und Genussabends in Dornstetten erfüllte sich mit der zweiten Auflage am Freitag. Von 16 bis 22 Uhr luden Stadt und Handels- und Gewerbeverein (HGV) Dornstetten unter dem Motto „Dornstetten wird schöner – Betreten der Baustelle erwünscht“ ein.

Herrliches Spätsommerwetter mit hochsommerlichen Temperaturen war die ideale Ausgangsbasis zum Bummeln, Genießen und Einkaufen bis in die späteren Abendstunden. Trotz des Verlängerungswunsches im Vorjahr, wurde dieses Angebot nur bedingt genutzt. Mehrfach wurden Stimmen laut, die bemerkten, dass wenig los sei im Stadtgebiet und Parkplätze nahe am Geschehen frei waren.

Band spielt Coverversionen

Dabei hatte die Geschäftswelt ihre Schaufenster teils mit Baustellendekorationen gestaltet, Mitmachaktionen wurden angeboten und Musik unterhielt die Gäste in den Außenbereichen der Gastronomie sowie an wechselnden Auftrittsorten.

Gut besucht war das von der Horber Band „Horbit“ bespielte Eiscafé Awino Gelato. Ortwin Ott (Gitarre und Gesang), Hans Minar (Bass), Emil Stoia (Schlagzeug) und Sängerin Karin Straubb unterhielten die Gäste beim Eisgenuss mit Coverversionen von Rock- und Bluesklassikern.

Die „Haferstroh Musikanten“ am Partnerschaftsplatz Foto: Sabine Stadler

Auf dem Weg vorbei an der Großbaustelle vor der Stadthalle wechselten die als „Bänklehopp“ benannten Sänger vom Liederkranz Dornstetten gerade ihren Standort, um weitere Auftrittslokalitäten anzusteuern und Hefezopf zu verteilen.

Ein Tänzchen auf dem Turnhallenplatz

Die stimmungsgeladene Musik von Stefan Schmiederer als „D’Badisch“ war zu hören. Mit Liedern wie „Dorfkind“ oder „Tausendmal belogen“ animierte er beim „Bürgerstüble“ Passanten zu einem Tänzchen auf dem Turnhallenplatz. Fröhliche Polkaklänge und schwungvolle Märsche boten die „Haferstroh Musikanten“, ein Bläserensemble mit Schlagzeuger aus dem Raum Freudenstadt, zunächst am Partnerschaftsplatz, bevor Niklas, Marian, Lars, Tim, Severin, Leni und Leif zu einem weiteren Auftritt bei „Euronics“ weiterzogen.

In der Hauptstraße luden bekannte Aktionen aus dem Vorjahr wie Schatzsuche und Ponyreiten zum Mitmachen ein. Ein Ritt auf dem Rücken eines Ponys stand bei den jüngsten Gästen hoch im Kurs. Dafür nahmen die Eltern mit ihren Kindern kurze Wartezeiten in Kauf.

Großer Ansturm bleibt aus

Am Marktplatz drehte sich am Lotto-Pavillon das Glücksrad und lockte mit Kleingewinnen und der Chance auf einen Geldpreis. Bernd Haisch vom gleichnamigen Bauzentrum war mit seinem Aktions- und Party-Bus nebst Werkzeugen und Arbeitskleidung am Marktplatz vertreten. Gleich nebenan bezauberte das Akustik-Rock-Duo „Kierans’s Garden“ mit Christoph Schülke und Volker Schmid die Gäste im gut frequentierten Außenbereich der Brunnenstube auf dem Marktplatz.

Der große Ansturm blieb aus. Gemütlich verlief der lange Einkaufs- und Genussabend auch in den bis 22 Uhr geöffneten Einzelhandelsgeschäften. In Ruhe konnte die verlängerte Öffnungszeit zum Bummeln durch die Geschäftswelt und zum Stöbern nach aktuellen Mode- oder Schuhtrends für den Herbst genutzt werden. Kleiner Wermutstropfen war der unbeleuchtete Fußgängerweg entlang der Großbaustelle vor der im Sanierungsstatus befindlichen Stadthalle.