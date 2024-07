Lange Wartezeiten und Enge: Ist das Bürgerservicezentrum in Schwenningen ein Frust-Debakel?

Das Bürgerservicezentrum in Schwenningen muss bürgerfreundlicher werden – so plädierte Grünen-Stadträtin Ulrike Salat vor Kurzem in der Sitzung des Gemeinderats . Der Warteraum mit dem Ticket-System sei viel zu beengt und sorge für Frust unter den Bürgern – doch Verbesserungen scheinen kaum in Sicht zu sein.