Lange Wartezeit für Lahrer Urlauber: Ohne Ausweis ist die Reise passé

Lust auf ein kleines Spiel? Werfen Sie doch einmal einen Blick in Ihre persönliche Unterlagen und schauen sich Ihren Reisepass genauer an. Ist dieser noch gültig? Und wenn nein, wie lange ist er schon abgelaufen? Bei mir sind es vier Jahre. Aber ich wette, dass einige von Ihnen, liebe Leser, mich noch übertreffen können.









Der Reisepass ist eines dieser Dinge, die die meisten so gut wie nie brauchen – aber wenn, dann umso dringender. Mich traf es vor einigen Wochen, als ich mich um Tickets für das Champions-League-Finale in London beworben habe. Für die Reise nach Großbritannien, seit 2020 bekanntlich nicht mehr in der EU, hätte ich das rotbraune Heftchen benötigt. Nun wurde aus den Tickets nichts und mein abgelaufener Reisepass modert weiterhin im Schrank vor sich hin.